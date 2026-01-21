Ένα μεγάλο σουηδικό συνταξιοδοτικό ταμείο, το Alecta, ανέφερε την Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πούλησε το μεγαλύτερο μέρος των αμερικανικών κρατικών ομολόγων που διακρατούσε, καθώς θεωρεί «αδύναμη» τη δημοσιονομική κατάσταση στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για το τρίτο συνταξιοδοτικό ταμείο σκανδιναβικής χώρας που δημοσιοποιεί μια τέτοια απόφαση, μετά τα δύο δανέζικα που την Τρίτη ανακοίνωσαν ότι θα πουλήσουν το σύνολο των αμερικανικών ομολόγων που κατέχουν.

«Από τις αρχές Νοεμβρίου, μειώσαμε κατ’ επανάληψη την έκθεσή μας στα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου και οι μειώσεις αυτές αφορούν το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου μας» είπε ο Πάμπλο Μπερνένγκο, ο υπεύθυνος του τμήματος επενδύσεων του Alecta σε ένα μήνυμά του προς το AFP.

Στα τέλη του 2024 το ταμείο διακρατούσε περίπου 100 δισ. κορώνες (11 δισ. δολάρια) σε αμερικανικά ομόλογα. Σύμφωνα με μια πηγή, διέθεσε ομόλογα αξίας περίπου 70-80 δισ. κορωνών (8,8 δισ. δολάρια).

Το Alecta διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 1,3 τρισ. κορωνών (143 δισ. δολάρια).

«Η απόφαση αυτή βασίστηκε και εξακολουθεί να βασίζεται στην εκτίμηση σύμφωνα με την οποία αυξήθηκε ο κίνδυνος που συνδέεται με τα αμερικανικά ομόλογα και το δολάριο επειδή δεν είναι ουδόλως προβλέψιμη η ακολουθούμενη πολιτική, σε συνδυασμό με τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα και το αυξανόμενο χρέος», πρόσθεσε ο Μπερνένγκο.

Το δανέζικο ταμείο AkademikerPension ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα πουλήσει τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα λόγω «της κακής κατάστασης» των δημοσιονομικών στις ΗΠΑ.

Ένα άλλο δανέζικο ταμείο, το Pædagogernes Pensionskasse (PBU), ανέφερε στο τηλεοπτικό κανάλι TV2 της Δανίας ότι θα πουλήσει και αυτό τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου. «Θέλουμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας απέναντι στις ΗΠΑ, για την περίπτωση που ο Τραμπ αποφασίσει να επιβάλει κυρώσεις στον δανέζικο οικονομικό τομέα», είπε ο διευθυντής του, Σούνε Σάκενφελτ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, από το Νταβός όπου βρίσκεται, απέρριψε την υπόθεση ότι οι Ευρωπαίοι εξαπολύουν επίθεση στα αμερικανικά ομόλογα σε αντίποινα για τις απειλές της Ουάσινγκτον για τη Γροιλανδία. Ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την αγορά.

«Νομίζω ότι το αφήγημα είναι παντελώς λανθασμένο. Αυτό αψηφά κάθε λογική» απάντησε ο Μπέσεντ όταν του τέθηκε το ερώτημα.