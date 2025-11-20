Συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας για την πυραυλική άμυνα και τα πυρηνικά

Η Ρωσία και η Κίνα πραγματοποίησαν αυτήν την εβδομάδα συνομιλίες για ζητήματα που αφορούν την πυραυλική άμυνα και τη στρατηγική σταθερότητα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρει το Reuters.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε «συζήτηση σε βάθος των προαναφερθέντων θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινής ανάλυσης των σχετικών αποσταθεροποιητικών παραγόντων που δημιουργούν στρατηγικούς κινδύνους για την παγκόσμια και περιφερειακή ασφάλεια, όπως επίσης και ανταλλαγή απόψεων για τους τρόπους ελαχιστοποίησής τους».

Οι δύο χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στους τομείς αυτούς, επιδιώκοντας μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο.

Υπενθυμίζεται, πως ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να επιδιώξει την «αποπυρηνικοποίηση» τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Κίνα, αλλά το Πεκίνο έχει επανειλημμένα απορρίψει τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να την εμπλέξει σε διάλογο για τα πυρηνικά όπλα.

Η Κίνα αυξάνει με γοργούς ρυθμούς τα αποθέματά της σε πυρηνικά όπλα, αλλά έχει εκφράσει ελάχιστο ενδιαφέρον για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, των οποίων τα τρέχοντα οπλοστάσια είναι πολύ μεγαλύτερα.

Η τελευταία εναπομένουσα συνθήκη μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών που περιορίζει τον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών και από τις δύο πλευρές πρόκειται να λήξει τον Φεβρουάριο.