Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Λατινικής Αμερικής: Τα κράτη απορρίπτουν τη «χρήση της ισχύος» με φόντο εντάσεις με τις ΗΠΑ

Περισσότερες από πενήντα χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψαν χθες, Κυριακή, στην Κολομβία «τη χρήση ισχύος», η οποία είναι αντίθετη στο διεθνές δίκαιο, σ' ένα πλαίσιο εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με τις επιθέσεις που αυτές οι τελευταίες διεξάγουν εναντίον πλοίων στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

Με τη δήλωση αυτή έκλεισε η πρώτη ημέρα της συνόδου κορυφής της Κοινότητας Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν μέσω συγκαλυμμένων επικρίσεων εναντίον της Ουάσινγκτον και αναφορών σε διεθνείς συγκρούσεις.

«Επαναλαμβάνουμε την αντίθεσή μας στη χρήση ή στην απειλή χρήσης ισχύος και σε κάθε δράση που δεν συμβαδίζει με το διεθνές δίκαιο και το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», αναφέρεται στο κείμενο που υπογράφηκε χθες, Κυριακή, από 58 από τις 60 χώρες που είναι παρούσες, καθώς η Βενεζουέλα και η Νικαράγουα απείχαν.

«Αναφερθήκαμε στη σημασία της ασφάλειας της ναυτιλίας και της περιφερειακής σταθερότητας στην Καραϊβική», προστίθεται στο κείμενο, χωρίς να γίνει ρητή αναφορά στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον πλοίων που η Ουάσινγκτον θεωρεί ύποπτα ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, οι οποίοι έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 70 ανθρώπους.





Ο λόγος που δεν γίνεται στη δήλωση αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι «απλούστατα δεν καταφέραμε να συμφωνήσουν οι χώρες», εξήγησε στους δημοσιογράφους η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί κυρίως τον Βενεζουελάνο ομόλογό του, Νικολάς Μαδούρο, ότι ανήκει σ' ένα καρτέλ ναρκωτικών και έχει χαρακτηρίσει τον πρόεδρο της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο «βαρόνο των ναρκωτικών».

Αυτός ο τελευταίος, η χώρα του οποίου φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής CELAC-ΕΕ, κατήγγειλε πρόσφατα «εξωδικαστικές εκτελέσεις» εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

«Η απειλή της χρήσης στρατιωτικής ισχύος αποτελεί και πάλι μέρος της καθημερινότητας στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Οι παλιοί ελιγμοί και ρητορικές ανακυκλώνονται για να δικαιολογήσουν παράνομες επεμβάσεις», δήλωσε ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, σύμμαχος του Γκουστάβο Πέτρο.

Από την πλευρά της, η Κάλας δήλωσε κατά την άφιξή της στη σύνοδο κορυφής ότι «δεν μπορούμε να καταφύγουμε στην ισχύ παρά για δύο λόγους, είτε σε νόμιμη άμυνα είτε βάσει απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Η κοινή δήλωση καταδικάζει επίσης «τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη εναντίον της Ουκρανίας, ο οποίος συνεχίζει να προκαλεί τεράστιο ανθρώπινο πόνο».

Σύμφωνα με την Κάλας, αυτό είναι το σημείο που έκανε τη Βενεζουέλα και τη Νικαράγουα να αποσυρθούν από τη δήλωση.

Από τα 33 μέλη της CELAC και τα 27 της ΕΕ, μόνο εννέα αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων συμμετέχουν στη σύνοδο κορυφής, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα.