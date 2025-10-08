Σύνοδος δυτικών και αραβικών χωρών για τη Γάζα την Πέμπτη στο Παρίσι, με την παρουσία Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να παραστεί σε υπουργική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Παρίσι, με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών, αραβικών και άλλων κρατών, με αντικείμενο τη μετάβαση της Γάζας στη μεταπολεμική περίοδο, όπως δήλωσαν τρεις διπλωματικές πηγές την Τετάρτη.

Η συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην Αίγυπτο σχετικά με το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα, έχει ως στόχο να συζητήσει τον τρόπο εφαρμογής του σχεδίου και να αξιολογήσει τις συλλογικές δεσμεύσεις των χωρών στη διαδικασία, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με σημείωμα που εστάλη στους αντιπροσώπους, η συνάντηση θα αποτελέσει συνέχεια ενός συνεδρίου για τη «λύση των δύο κρατών» στα Ηνωμένα Έθνη και σκοπεύει να συμφωνήσει σε κοινές ενέργειες για τη συμβολή στο αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα. Η λύση των δύο κρατών θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ.

Οι χώρες που θα συμμετάσχουν την Πέμπτη περιλαμβάνουν τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ιορδανία, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ινδονησία, την Τουρκία και τον Καναδά.

Το σημείωμα ανέφερε ότι η συμμετοχή της Ουάσινγκτον θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο.

Ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή δήλωσε ότι είναι ζωτικής σημασίας η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιταλική διπλωματική πηγή υπογράμμισε τη σημασία της υποστήριξης του σχεδίου Τραμπ, το οποίο χαρακτήρισε «το μόνο δυνατό».

Γαλλική διπλωματική πηγή ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια της συνάντησης και ότι η ατζέντα θα περιλαμβάνει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα και την ανοικοδόμηση του θύλακα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής και των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι οι έμπιστοι εκπρόσωποι του Ντόναλντ Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του και πρώην σύμβουλός του Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετείχαν σήμερα στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τη Γάζα στην Αίγυπτο.

Την ίδια ώρα ο Αιγύπτιος Πρόεδρος προσκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση συμφωνίας, να παραστεί στην υπογραφή στην Αίγυπτο.

«Θα ήταν υπέροχο, αν επιτευχθεί συμφωνία, να παραστεί η Εξοχότητά σας. Προσκαλώ τον Πρόεδρο Τραμπ στην περίπτωση αυτή, αν το επιτρέψει ο Θεός, αν επιτευχθεί συμφωνία, να παραστεί στην υπογραφή της στην Αίγυπτο», δήλωσε ο αλ-Σίσι σε τελετή αποφοίτησης φοιτητών αστυνομικής σχολής στο Κάιρο.

Ο αλ-Σίσι δήλωσε ότι «εξέχοντες» απεσταλμένοι των ΗΠΑ στάλθηκαν στο Σαρμ ελ Σεΐχ χθες, αναφερόμενος στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, «με ισχυρή εντολή από τον Πρόεδρο Τραμπ να τερματίσουν τον πόλεμο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος γύρου διαπραγματεύσεων».

«Το μήνυμά μου προς τον Πρόεδρο Τραμπ… συνεχίστε την υποστήριξή σας και τη θέλησή σας να τερματίσετε αυτόν τον πόλεμο.»

Το Al-Arabiya ανέφερε επίσης ότι «ο Αιγύπτιος πρόεδρος τόνισε πως κανείς δεν μπορεί να απειλήσει το αιγυπτιακό κράτος, υπογραμμίζοντας την ικανότητά του να ξεπερνά κάθε πρόκληση και να αντιμετωπίζει κάθε απειλή».

Το Al-Ain σημείωσε ότι «ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι επιβεβαίωσε πως υπάρχουν πολύ ενθαρρυντικές εξελίξεις στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του να παραστεί στην υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην Αίγυπτο, εάν αυτή επιτευχθεί».