Συνετρίβη ελικόπτερο στον Μισισιπή - Αναφορές για νεκρούς (vid)

07/08/2025 • 21:07
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης από το Μιζούρι και το Ιλινόι κινητοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στον ποταμό Μισισιπή, κοντά στο Γουεστ Άλτον ύστερα από αναφορές για πτώση ελικοπτέρου, σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο Fox 2.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ελικόπτερο φέρεται να χτύπησε καλώδια υψηλής τάσης πάνω από τον ποταμό και στη συνέχεια συνετρίβη πάνω σε φορτηγίδα. Από τη σύγκρουση, η φορτηγίδα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για δύο νεκρούς στο ελικόπτερο.

 

 

 

 

ΜΙΣΣΙΣΙΠΗ
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ
