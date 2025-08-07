Συνετρίβη ελικόπτερο στον Μισισιπή - Αναφορές για νεκρούς (vid)

Ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης από το Μιζούρι και το Ιλινόι κινητοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στον ποταμό Μισισιπή, κοντά στο Γουεστ Άλτον ύστερα από αναφορές για πτώση ελικοπτέρου, σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο Fox 2.

🚨🚨Helicopter has crashed into a barge in Mississippi River in West Alton, Missouri.



This according to the audio could be from an electrical line crew as they do use small choppers for this task.pic.twitter.com/GbsGPaSLyD — WickedAfterlife (@WAServers) August 7, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ελικόπτερο φέρεται να χτύπησε καλώδια υψηλής τάσης πάνω από τον ποταμό και στη συνέχεια συνετρίβη πάνω σε φορτηγίδα. Από τη σύγκρουση, η φορτηγίδα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για δύο νεκρούς στο ελικόπτερο.