Συνεργάτης Μπάιντεν: Ο πρόεδρος θα συνεχίσει την προεκλογική εκστρατεία του την επόμενη εβδομάδα (vid)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν παραμένει «απολύτως» μέσα στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της προεκλογικής του εκστρατείας, παρά τις αυξανόμενες αμφισβητήσεις για τη σωματική και πνευματική του ικανότητα να αναλάβει μια δεύτερη θητεία και τις ολοένα και περισσότερες δηλώσεις Δημοκρατικών, άμεσες ή έμμεσες, που του ζητούν να αποχωρήσει.

«Ο Τζο Μπάιντεν είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε η Τζεν Ο’ Μάλεϊ Ντίλον στο MSNBC. Ενώ ο πρόεδρος λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες ορισμένων Δημοκρατικών, έχει δεσμευτεί να αγωνιστεί για να κερδίσει μια δεύτερη θητεία, τόνισε.

Η Ντίλον συμπλήρωσε ότι ο ίδιος θα επιστρέψει στην προεκλογική εκστρατεία την επόμενη εβδομάδα μετά την απομόνωσή του λόγω της ασθένειας Covid που πέρασε.

Biden campaign chair Jen O’Malley Dillon on Morning Joe:



“Absolutely the president is in this race”

pic.twitter.com/OfV02WF19h