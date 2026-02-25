Λονδίνο και Ουάσιγκτον επανεκκινούν διστακτικά τις εργασίες για τη συμφωνία «τεχνολογικής ευημερίας» πολλών δισεκατομμυρίων λιρών, η οποία είχε παγώσει πέρυσι μετά από πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς το Ηνωμένο Βασίλειο να προβεί σε παραχωρήσεις στο πλαίσιο ευρύτερων εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ανώτεροι αξιωματούχοι των δύο χωρών ξεκίνησαν εκ νέου συζητήσεις για συνεργασία στην πυρηνική τεχνολογία και για τη διοργάνωση κοινής συνόδου κορυφής σχετικά με την πυρηνική σύντηξη, σύμφωνα με πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Υπενθυμίζεται ότι, η συμφωνία τεχνολογικής συνεργασίας ΗΠΑ – Ηνωμένου Βασιλείου, που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο κατά την επίσκεψη Τραμπ στο Λονδίνο, αποσκοπούσε στην ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η κβαντική υπολογιστική και η πυρηνική ενέργεια.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον ανέστειλε τη συμφωνία στις αρχές Δεκεμβρίου, με Βρετανούς αξιωματούχους να υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ πίεζε για ευρύτερες εμπορικές παραχωρήσεις πέρα από την τεχνολογική συνεργασία.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Στάρμερ για εμπόριο και επενδύσεις στις ΗΠΑ, Βαρούν Τσάντρα, συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζέιμισον Γκριρ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον περασμένο μήνα και συμφώνησαν να επανακινήσουν τις εργασίες στο πυρηνικό σκέλος της συμφωνίας.

Παράλληλα, Βρετανοί αξιωματούχοι είχαν εποικοδομητικές συνομιλίες με τον επιστημονικό σύμβουλο του Τραμπ, Μάικλ Κράτσιο, σχετικά με τεχνολογική συνεργασία.

Μεταξύ των έργων που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνεται συμφωνία της βρετανικής Centrica με την αμερικανική X-energy για την κατασκευή προηγμένων πυρηνικών αντιδραστήρων υψηλής θερμοκρασίας στο Χάρτλπουλ. Η Rolls-Royce ανακοίνωσε επίσης ότι ξεκίνησε τη διαδικασία αδειοδότησης στις ΗΠΑ για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες.

Η συμφωνία είχε «παγώσει» καθώς οι ΗΠΑ ζητούσαν την άρση μη δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο, όπως κανονισμοί για τρόφιμα και βιομηχανικά προϊόντα. Παρότι το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε να επιτρέψει την εισαγωγή 13.000 τόνων αμερικανικού βοείου κρέατος ετησίως χωρίς δασμούς, δεν υπήρξε δέσμευση για αποδοχή των αμερικανικών προτύπων τροφίμων.

Πηγές σημείωσαν ότι οι υπουργοί εκτιμούν πως η πρόσφατη απόφαση Τραμπ για επιβολή νέου παγκόσμιου δασμού 10% δεν θα εμποδίσει την επανεκκίνηση των συνομιλιών.

Οι κυβερνήσεις των δύο χωρών δεν σχολίασαν άμεσα.