Συνέντευξη Τραμπ τη Δευτέρα για την εγκληματικότητα - Τι μέτρα θα πάρει

Η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Ουάσιγκτον είναι το θέμα της συνέντευξης Τύπου την οποία θα δώσει τη Δευτέρα, στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Τη Δευτέρα μία συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο, η οποία, ουσιαστικά θα σταματήσει το βίαιο έγκλημα στην Ουάσινγκτον. Έχει γίνει μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο», ανέφερε ο Τραμπ σε μία ανάρτησή του στο Truth Social.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 6 Αυγούστου, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει την Εθνοφρουρά των ΗΠΑ για την αστυνόμευση των δρόμων στην Ουάσινγκτον. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη απειλή της αμερικανικής κυβέρνησης, προκειμένου να ελέγξει αποτελεσματικά την εγκληματικότητα της πόλης, που αποτελεί την έδρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

«Κλείδωσε» το ραντεβού Τραμπ-Πούτιν: Οι απαιτήσεις της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου και η αντίδραση Ζελένσκι

Στο μεταξύ, στις 15 Αυγούστου στην Άνκορατζ της Αλάσκας πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στο τετ α τετ των δύο ανδρών πρόκειται να τεθεί στο τραπέζι και το θέμα της ανταλλαγής εδαφών, όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, ζήτημα πάντως που ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε εκ νέου μέσω ανάρτησής του στο X.

Η ανακοίνωση Τραμπ

«Η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ εμού, ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025, στη Μεγάλη Πολιτεία της Αλάσκας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», ανέφερε.

Νωρίτερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί «πολύ σύντομα» με τον Πούτιν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να μεσολαβήσει για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την ελπίδα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, μιλώντας από τον Λευκό Οίκο στο περιθώριο της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάν Αλίγεφ και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, ο Τραμπ είπε ότι σχεδιάζει να ανακοινώσει αργότερα την Παρασκευή περισσότερες λεπτομέρειες της συνάντησης με τον Ρώσο ομόλογό του.

Trump:



I will be meeting with Putin very shortly. He wants to meet as soon as possible too. pic.twitter.com/DHVWRhrU2l — Clash Report (@clashreport) August 8, 2025

«Θα συναντηθώ πολύ σύντομα με τον πρόεδρο Πούτιν. Θα είχε γίνει νωρίτερα, αλλά υποθέτω ότι υπάρχουν οι ρυθμίσεις ασφαλείας που, δυστυχώς, πρέπει να γίνουν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Μάλιστα, είπε, «θέλει και αυτός πάρα πολύ να συναντηθεί μαζί μου».

Υπονόησε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενδέχεται να μην συμμετάσχει στη συνάντηση.

«Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να πάρει όλα όσα χρειάζεται, επειδή πρέπει να ετοιμαστεί να υπογράψει κάτι», τόνισε ο Τραμπ και αναφέρθηκε σε ανάκτηση κάποιων εδαφών και να γίνουν κάποιες ανταλλαγές.

Την ίδια ώρα, έκανε λόγο για ορισμένες ανταλλαγές εδαφών «προς όφελος και των δύο».

BREAKING: Trump says we will see some "swapping" of territories in Ukraine.



"Some back, some switched. There will be some swapping of territories." pic.twitter.com/hnTkep34L7 — Clash Report (@clashreport) August 8, 2025

Εξήγησε ότι «έχουμε να κάνουμε με ένα έδαφος για το οποίο μαίνονται μάχες εδώ και 3,5 χρόνια. Πολλοί Ρώσοι έχουν πεθάνει και πολλοί Ουκρανοί έχουν πεθάνει», πρόσθεσε.

«Έτσι, εξετάζουμε αυτό το ζήτημα, αλλά στην πραγματικότητα επιδιώκουμε να ανακτήσουμε κάποια εδάφη και να πραγματοποιήσουμε κάποια ανταλλαγή. Στην πραγματικότητα, είναι περίπλοκο. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ περίπλοκο. Αλλά θα ανακτήσουμε κάποια εδάφη», σημείωσε.