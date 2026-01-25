Συνεδριάζει τη Δευτέρα στις 11:00 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη - Η ατζέντα

Στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στις 18:00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator», στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στο Ωδείο Αθηνών.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: