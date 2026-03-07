Ισραηλινοί κομάντο έπεσαν με αλεξίπτωτα στο έδαφος του Λιβάνου

Ο στρατός του Ισραήλ πραγματοποίησε μία επιχείρηση αερομεταφοράς στρατιωτικών δυνάμεων, με ρίψεις αλεξιπτωτιστών στις ανατολικές περιοχές του Λιβάνου στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανέφεραν σήμερα κάτοικοι των περιοχών αυτών, αλλά και μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Από τους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών στην ίδια περιοχή σκοτώθηκαν περισσότεροι από 12 άνθρωποι.

Ο Λίβανος βυθίστηκε πιο βαθιά στην πολεμική κρίση της Μέσης Ανατολής τη Δευτέρα, όταν η Χεζμπολάχ που έχει την υποστήριξη του Ιράν εκτόξευσε ρουκέτες και drones κατά του Ισραήλ, το οποίο απάντησε με σφοδρούς βομβαρδισμούς σε όλο το μήκος του νοτίου Λιβάνου, στα ανατολικά, αλλά και κοντά στην πρωτεύουσα Βηρυτό.

Στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας πραγματοποίησαν επιχειρήσεις αεροκίνησης κοντά στην περιοχή Ναμπί Σιθ που βρίσκεται στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, σύμφωνα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, αλλά και κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, κάτοικοι, αλλά και μέλη της Χεζμπολάχ πυροβόλησαν κατά των Ισραηλινών στρατιωτών, καθώς αυτοί πεζοπορούσαν στο έδαφος.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες αποχώρησαν με ελικόπτερα, καθώς σφοδροί βομβαρδισμοί έπλητταν την Ναμπί Σιθ και τις γειτονικές πόλεις, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, αλλά και τα κρατικά ΜΜΕ του Λιβάνου.

Οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε ερωτήσεις του Reuters σχετικά με το περιστατικό αυτό.