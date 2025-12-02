Σύνδεσμος Γερμανικών Βιομηχανιών: Η γερμανική οικονομία διέρχεται στη βαθύτερη κρίση της μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο 

Στη «βαθύτερη ιστορικά κρίση της από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Γερμανίας διέρχεται η γερμανική οικονομία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI), Πέτερ Λάιμπιγκερ, ο οποίος μάλιστα κατηγόρησε την κυβέρνηση Μερτς ότι «δεν αντιδρά με αρκετή αποφασιστικότητα».

«Η οικονομική κατάσταση της Γερμανίας βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, αλλά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν αντιδρά αρκετά αποφασιστικά. Η οικονομία της Γερμανίας βρίσκεται στη βαθύτερη ιστορικά κρίση της από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, με τη γερμανική βιομηχανία να αντιμετωπίζει ένα δραματικό χαμηλό σημείο στο τέλος του 2025», τόνισε ο κ. Λάιμπιγκερ και ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος αναμένει πτώση της παραγωγής κατά 2% για το τρέχον έτος, το οποίο θα είναι ο τέταρτος διαδοχικά χρόνος με μειωμένη παραγωγή. «Δεν πρόκειται για κυκλική ύφεση, αλλά για διαρθρωτική πτώση», διευκρινίζει ο BDI.

«Η βιομηχανική παραγωγή έχει συρρικνωθεί για ένατο συνεχόμενο τρίμηνο και απέχουμε πολύ από την κορύφωση του 2018. Η γερμανική βιομηχανία χάνει συνεχώς ουσία. Στο γ´ τρίμηνο η παραγωγή μειώθηκε εκ νέου κατά 0,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,2% σε ετήσια βάση», επισημαίνεται στην ετήσια έκθεση του BDI και τονίζεται ότι η Γερμανία «χρειάζεται τώρα μια θεμελιώδη μετατόπιση της οικονομικής πολιτικής με σαφείς προτεραιότητες για ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη, καθώς κάθε μήνας χωρίς αποφασιστικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κοστίζει περαιτέρω θέσεις εργασίας και ευημερία και περιορίζει σοβαρά το μελλοντικό περιθώριο ελιγμών της κυβέρνησης».

Ο BDI ζητά επίσης από κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις έναντι των καταναλωτικών δαπανών και να αξιοποιήσει τα κονδύλια του ειδικού ταμείου με διαφάνεια για επιπλέον επενδύσεις και αναδεικνύει την ανάγκη να μειωθεί η γραφειοκρατία, κάνοντας λόγο για «ανεκμετάλλευτο μοχλό ανάπτυξης». Ο σύνδεσμος αναφέρεται επίσης σε πακέτο 250 προτάσεων που έχει υποβάλει στην κυβέρνηση με στόχο την χωρίς κόστος ανακούφιση των επιχειρήσεων.