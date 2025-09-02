Σε υψηλό επίπεδο θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη οι συναντήσεις που θα έχει την Πέμπτη στο Παρίσι της Γαλλίας ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας των χωρών της Δύσης προς την Ουκρανία και καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία έχει ξεπεράσει τα 3,5 χρόνια διάρκειας.

Όπως δήλωσε την Τρίτη ο σύμβουλος του γραφείου του Ζελένσκι, Μικαήλ Ποντόλιακ, ο Ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί την Πέμπτη στο Παρίσι με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον επικεφαλής του NATO, Μαρκ Ρούτε, τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

Στόχος της συνάντησης είναι « "συγχρονισμός των ρολογιών" κατά τη διάρκεια εντατικών συζητήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ευρώπη κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της» ανέφερε ο Ποντόλιακ με ανάρτηση του στο X.