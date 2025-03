Συνάντηση Ζελένκσι με τον Φινλανδό ομόλογό του: Στο επίκεντρο ο τερματισμός της ρωσικής εισβολής

Στο Ελσίνκι, της Φινλανδίας έφθασε την Τρίτη (18/03) ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει της επίσημης επίσκεψής του που ξεκινά την Τετάρτη, ανακοίνωσε το γραφείο του Φινλανδού προέδρου Αλεξάντερ Στουμπ.

Συγκεκριμένα, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για την υποστήριξη της Φινλανδίας προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τις εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας, προτίθεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι, η ανακοίνωση εκδόθηκε καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχισε την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει την κατάπαυση του πυρός στο πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και να προχωρήσει προς ένα μόνιμο τέλος στην τριετή σύγκρουση, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο προεδρικό μέγαρο θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Οικονομικών, Άμυνας και Εξωτερικών της Φινλανδίας και ο Ζελένσκι θα συναντηθεί επίσης με τον πρωθυπουργό Πέτερι Όρπο και τον πρόεδρο της βουλής Γιούσι Χάλα-αχο, αναφέρεται, επίσης, στην ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης επίσκεψης του στη Φινλανδία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ο Ζελένσκι θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του Ολένα Ζελένσκα, η οποία θα επισκεφθεί τοπικά σχολεία με τη σύζυγό του Τουμπ, Σουζάνε Ινές-Στουμπ, αναφέρεται στην ανακοίνωση της φιλανδικής προεδρίας.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, όπου τόνισε ότι τα βασικά θέματα της ατζέντας περιλαμβάνουν την αμυντική υποστήριξη, τις επενδύσεις στην παραγωγή ουκρανικών όπλων και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Ουκρανίας, τη φινλανδική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη ενός συστήματος πολιτικής άμυνας και την κατασκευή καταφυγίων, την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τον συντονισμό των προσπαθειών για το δίκαιο τέλος του πολέμου

«Μαζί με την Πρώτη Κυρία @ZelenskaUA , βρίσκομαι σε επίσημη επίσκεψη στους φίλους και συμμάχους μας — τη Φινλανδία.

Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τον Πρόεδρο Alexander Stubb και την Πρώτη Κυρία Suzanne Innes-Stubb, τον Πρόεδρο Jussi Halla-aho και μέλη του Κοινοβουλίου, τον πρωθυπουργό Petteri Orpo, κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους αμυντικών εταιρειών.

Τα βασικά θέματα περιλαμβάνουν την αμυντική υποστήριξη, τις επενδύσεις στην παραγωγή ουκρανικών όπλων και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Ουκρανίας, τη φινλανδική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη ενός συστήματος πολιτικής άμυνας και την κατασκευή καταφυγίων, την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τον συντονισμό των προσπαθειών για το δίκαιο τέλος του πολέμου.

Η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όλα όσα σχετίζονται με την ασφάλεια της Ευρώπης πρέπει να αποφασίζονται μαζί με την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα της Πρώτης Κυρίας επικεντρώνεται στην εκπαιδευτική συνεργασία: επέκταση του Συνασπισμού Ουκρανικών Σπουδών, διασφάλιση της ασφάλειας των εκπαιδευτικών χώρων, διευθέτηση σχολικών καταφυγίων και ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης για το σχολικό σύστημα σίτισης στη Φινλανδία. Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με στελέχη επιχειρήσεων, φιλάνθρωπους και εκπροσώπους της πολιτιστικής κοινότητας».

Together with the First Lady @ZelenskaUA, I am on an official visit to our friends and principled allies—Finland.



Meetings will be held with President Alexander Stubb and First Lady Suzanne Innes-Stubb, Speaker Jussi Halla-aho and members of Parliament, Prime Minister Petteri… pic.twitter.com/3zRtvxn5o1