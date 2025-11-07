Συνάντηση Τραμπ - Όρμπαν στον Λευκό Οίκο: Στο επίκεντρο η εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή για μια συζήτηση σχετικά με την εξάρτηση της Ουγγαρίας από το ρωσικό πετρέλαιο, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ εργάζεται για να απομακρύνει τις χώρες από αυτό.

Ο Όρμπαν, μακροχρόνιος σύμμαχος του Τραμπ, έφτασε στον Λευκό Οίκο το μεσημέρι της Παρασκευής για την πρώτη διμερή συνάντησή του με τον Τραμπ από τότε που ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης και πρώην επιχειρηματίας της Νέας Υόρκης επανήλθε στην εξουσία τον Ιανουάριο.

Οι δύο ηγέτες έχουν παρόμοιες απόψεις κατά της μετανάστευσης, αλλά το θέμα του ρωσικού πετρελαίου αποτελεί σημείο τριβής στη σχέση τους. Ο Τραμπ έχει επιμείνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να σταματήσουν την αγορά του ως μέσο για να στεγνώσουν οι χρηματοδοτήσεις της Μόσχας για την εισβολή στην Ουκρανία.

Η Ουγγαρία διατηρεί την εξάρτησή της από την ρωσική ενέργεια από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία το 2022, προκαλώντας κριτική από αρκετούς συμμάχους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

Ουγγρικοί αξιωματούχοι δήλωσαν πριν από τη συνάντηση ότι ο Όρμπαν σκοπεύει να συζητήσει ένα δρόμο προς μια συνάντηση ΗΠΑ-Ρωσίας και να ζητήσει εξαιρέσεις από τις αμερικανικές κυρώσεις στην ενέργεια.

Ο Τραμπ δήλωσε τον προηγούμενο μήνα ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην ουγγρική πρωτεύουσα, αλλά η συνάντηση αναβλήθηκε μετά την απόρριψη της κατάπαυσης του πυρός από τη Ρωσία.

«Όλες οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες, αλλά αναμένω μια φιλική και εύκολη διαπραγμάτευση», δήλωσε ο Όρμπαν στα ουγγρικά κρατικά μέσα ενημέρωσης πριν από τη συνάντηση, όταν τον ρώτησαν αν αναμένει σκληρές συνομιλίες για τις εξαιρέσεις από τις κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MTI ανέφερε ότι κατά την πτήση του προς την Ουάσινγκτον, ο Όρμπαν χαρακτήρισε το θέμα των κυρώσεων στην ενέργεια «σοβαρό» και δήλωσε ότι «τα στοιχήματα είναι υψηλά», αν και δεν αναμένει οι συνομιλίες με τον Τραμπ για αυτό το θέμα να είναι δύσκολες.

«Ξέρω τον πρόεδρο, εκείνος με ξέρει, γνωρίζουμε το θέμα, απλώς πρέπει να φτάσουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο Όρμπαν σύμφωνα με το MTI.

Οι δύο ηγέτες σκοπεύουν επίσης να συζητήσουν τρόπους για μεγαλύτερη οικονομική συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουγγαρίας. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι ηγέτες θα συζητήσουν «τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος» και υπαινίχθηκε ότι ενδέχεται να προκύψουν κάποιες συμφωνίες.

«Ο αμερικανικός λαός μπορεί να αναμένει περισσότερες καλές συμφωνίες από την επίσκεψη του πρωθυπουργού Όρμπαν, που θα καλύπτει διάφορους κλάδους», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο ουγγρικός ηγέτης, που αντιμετωπίζει εκλογές το 2026, έχει καλλιεργήσει ισχυρές προσωπικές σχέσεις με τον Τραμπ όλα αυτά τα χρόνια, αν και υπάρχουν εντάσεις λόγω των φιλο-κινεζικών πολιτικών του Όρμπαν.

Ένα απτό σημάδι βελτίωσης των σχέσεων υπό τη διακυβέρνηση Τραμπ ήρθε τον προηγούμενο μήνα όταν οι ΗΠΑ επανέφεραν πλήρως το καθεστώς της Ουγγαρίας στο πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα.

Η Ουγγαρία έχει αντιταχθεί στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σταδιακά τερματίσει τις εισαγωγές όλου του ρωσικού φυσικού αερίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως το τέλος του 2027, διευρύνοντας τη ρήξη με τις Βρυξέλλες όσον αφορά τις σχέσεις με τη Μόσχα.

Στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δείχνουν ότι η Ουγγαρία βασιζόταν στη Ρωσία για το 74% του φυσικού αερίου και το 86% του πετρελαίου το 2024, και το Ταμείο προειδοποίησε ότι μια διακοπή ρωσικού φυσικού αερίου σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες παραγωγής στην Ουγγαρία που υπερβαίνουν το 4% του ΑΕΠ.

Ο οίκος αξιολόγησης S&P σημείωσε ότι η Ουγγαρία διαθέτει μία από τις πιο ενεργοβόρες οικονομίες στην Ευρώπη – και ότι οι εγχώριες διυλιστήριές της είναι κατασκευασμένες για την επεξεργασία ρωσικού αργού πετρελαίου Urals. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι προμήθειες φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν και το Κατάρ θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντικατάσταση της ρωσικής προσφοράς, προειδοποίησε ότι οι δημοσιονομικοί και εξωτερικοί λογαριασμοί της Ουγγαρίας παραμένουν ευάλωτοι σε ενεργειακό σοκ.