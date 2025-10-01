Συνάντηση Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο - Στο επίκεντρο οι εμπορικές συζητήσεις για τη σόγια

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η σόγια θα είναι ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης όταν συναντηθεί με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σε τέσσερις εβδομάδες.

«Οι καλλιεργητές σόγιας της χώρας μας πλήττονται επειδή η Κίνα, για λόγους «διαπραγμάτευσης» και μόνο, δεν αγοράζει», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Οι Κινέζοι εισαγωγείς δεν έχουν αγοράσει ακόμη σόγια από τη φθινοπωρινή συγκομιδή των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του εμπορικού πολέμου μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, κοστίζοντας στους Αμερικανούς αγρότες δισεκατομμύρια δολάρια σε χαμένες πωλήσεις.

Το φθινόπωρο είναι συνήθως η κύρια περίοδος εμπορίας της αμερικανικής σόγιας, καθώς οι αγρότες μαζεύουν τις φρέσκες σοδειές από τα χωράφια τους και οι παγκόσμιοι αγοραστές περιμένουν τον κορυφαίο προμηθευτή, τη Βραζιλία, να συγκομίσει την επόμενη σοδειά του.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας σόγιας στον κόσμο, έχει στραφεί στη Νότια Αμερική για προμήθειες, ενώ αποφεύγει τις αμερικανικές σοδειές, ασκώντας πίεση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σόγιας στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων του Σικάγο.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Σι σημείωσαν πρόοδο σε μια συμφωνία για το TikTok κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας και ότι θα συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο στη Νότια Κορέα για να συζητήσουν το εμπόριο, τα παράνομα ναρκωτικά και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.