Συνάντηση Τραμπ με τον CEO της Nvidia την Τετάρτη
28/10/2025 • 13:44
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, την Τετάρτη.

Ο Τραμπ έκανε τη δήλωση την Τρίτη, σε ομιλία του προς επιχειρηματικούς ηγέτες στο Τόκιο, πριν ταξιδέψει στη Νότια Κορέα, όπως αναφέρει το Reuters.

Η αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Χουάνγκ σκοπεύει να συναντηθεί με «παγκόσμιους ηγέτες και κορυφαία στελέχη της Κορέας» κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής των CEO της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα.

Σημειώνεται ότι η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της περιοδείας του Τραμπ στην Ασία, με στάσεις σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα, ενόψει της Συνόδου Κορυφής APEC.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να ενισχύσει τις οικονομικές σχέσεις με τους βασικούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά και να προωθήσει την παραγωγή προηγμένων τεχνολογιών σε αμερικανικό έδαφος.

