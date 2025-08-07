Συνάντηση Τραμπ με Πούτιν: Ο Ζελένσκι θέλει τη συμμετοχή και της ΕΕ στις ειρηνευτικές διαδικασίες

Μήνυμα για το ότι οι ηγέτες της Ευρώπης πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες για ειρήνευση στην Ουκρανία έστειλε την Πέμπτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε επικοινωνία που είχε με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Η επικοινωνία έγινε εν μέσω της επιβεβαίωσης της Μόσχας για το ότι θα διεξαχθεί δια ζώσης σύνοδος κορυφής μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο «φόντο» του πολέμου στην Ουκρανία που μαίνεται εδώ και 3,5 χρόνια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής καγκελαρίας μετά την επικοινωνία Μερτς - Ζελένσκι, «και οι δύο συμφώνησαν να διατηρήσουν στενή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους και τις ΗΠΑ», προσθέτοντας ότι ο Μερτς διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι για τη συνεχή υποστήριξή του.

Στην ανακοίνωση του Βερολίνου σημειώνεται ακόμα πως ο Ζελένσκι ανέφερε προς τον Μερτς ότι «η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία για ειρήνευση» στην Ουκρανία.

Η παραπάνω αναφορά έρχεται καθώς η Μόσχα εμφανίζεται αρνητική τόσο για το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ζελένσκι στη σύνοδο Πούτιν - Τραμπ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως είναι αντίθετος για τη συμμετοχή του Μερτς και του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, στη σύνοδο.

«Η Ουκρανία δεν φοβάται τις συναντήσεις και αναμένει την ίδια γενναία προσέγγιση από τη ρωσική πλευρά» υπογράμμισε ο Ζελένσκι.