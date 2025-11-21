Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Τραμπ-Μαμντάνι: «Θέλουμε η πόλη να τα πάει πολύ καλά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την εκλογική νίκη του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι στο Λευκό Οίκο την Παρασκευή, κατά την πρώτη προσωπική συνάντηση των δύο πολιτικών αντιπάλων, οι οποίοι έχουν διαφωνήσει στο παρελθόν σε όλα τα θέματα, από τη μετανάστευση έως την οικονομική πολιτική.

Ο Μαμντάνι, ένας δημοκρατικός σοσιαλιστής που κέρδισε τις δημαρχιακές εκλογές της Νέας Υόρκης νωρίτερα αυτό το μήνα, ζήτησε να συναντηθεί με τον Τραμπ για να συζητήσουν θέματα που αφορούν το κόστος ζωής και τη δημόσια ασφάλεια.

«Έχουμε ένα κοινό σημείο: θέλουμε αυτή η πόλη που αγαπάμε να τα πάει πολύ καλά», δήλωσε ο Τραμπ αφού προσκάλεσε τους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο μετά από την ιδιωτική συνάντηση. «Θέλω να συγχαρώ τον δήμαρχο, ο οποίος πραγματικά έτρεξε έναν απίστευτο αγώνα εναντίον κάποιων πολύ σκληρών και πολύ έξυπνων ανθρώπων».

«Ήταν μια παραγωγική συνάντηση που επικεντρώθηκε σε ένα μέρος θαυμασμού και αγάπης, που είναι η πόλη της Νέας Υόρκης, και στην ανάγκη να προσφέρουμε οικονομική προσιτότητα στους Νεοϋορκέζους», δήλωσε από τη μεριά του ο Μαμντάνι.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν ευτυχής που άφησε κατά μέρος τις κομματικές διαφορές. «Όσο καλύτερα τα πάει, τόσο πιο ευτυχισμένος είμαι», δήλωσε ο Τραμπ.