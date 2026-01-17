Συνάντηση του απεσταλμένου των ΗΠΑ, Τομ Μπάρακ με τον αρχηγό των κουρδικών δυνάμεων της Συρίας στο Ερμπίλ

Ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπάρακ και ο αρχηγός των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία, Μαζλούμ Άμπντι έφθασαν σήμερα στο Ερμπίλ για μια συνάντηση, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μια πηγή της προεδρίας του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Ο Τομ Μπάρακ αναμένεται να συναντηθεί με τον Κούρδο ηγέτη, Μασούντ Μπαρζανί, κατόπιν με τον Μαζλούμ Άμπντι, τον επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, που ελέγχουν οι Κούρδοι και τον Νετσιρβάν Μπαρζανί, τον πρόεδρο του Ιρακινού Κουρδιστάν, σύμφωνα με αυτήν την πηγή.

Αυτές οι συνομιλίες λαμβάνουν χώρα έπειτα από συγκρούσεις μεταξύ του συριακού στρατού και κουρδικών δυνάμεων στο βόρειο τμήμα της Συρίας, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Δαμασκού και των Κούρδων για την εφαρμογή μιας συμφωνίας που υπογράφθηκε τον Μάρτιο του 2025, με στόχο την ενσωμάτωση των πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών τους στους κόλπους του συριακού κράτους, έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Συρία: Ο στρατός προειδοποιεί για νέα πλήγματα στο Χαλέπι - Ο πρόεδρος Σάρα χορήγησε δικαιώματα στην κουρδική μειονότητα

Παράλληλα, ο συριακός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους του Χαλεπιού ότι επίκεινται πλήγματα σε θέσεις των Κούρδων του Ντέιρ Χάφερ, στα ανατολικά αυτής της πόλης, μία εβδομάδα μετά τις πολύνεκρες μάχες στην περιοχή.

«Καλούμε τον πληθυσμό να μην πλησιάζει αυτή τη ζώνη» η οποία χρησιμοποιείται «ως βάση για τρομοκρατικές επιχειρήσεις» στο Χαλέπι και τα περίχωρά του, υποστήριξε ο στρατός.

Την ίδια ώρα, ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα έδωσε στη δημοσιότητα ένα διάταγμα με το οποίο χορηγούνται δικαιώματα στους Κούρδους της Συρίας και αναγνωρίζεται ως επίσημη γλώσσα η κουρδική.

Με το διάταγμα, ο Σάρα αναγνωρίζει τα κουρδικά ως «εθνική γλώσσα», καθιερώνεται το Ναβρόζ (η κουρδική πρωτοχρονιά) ως επίσημη αργία και χορηγείται η εθνικότητα στους Κούρδους και τους απογόνους τους που τη στερήθηκαν μετά την αμφισβητούμενη απογραφή του 1962 καθώς θεωρήθηκαν «παράνομοι μετανάστες» από την Τουρκία.

«Οι Σύροι Κούρδοι πολίτες αποτελούν ουσιαστικής σημασίας μέρος του συριακού λαού και η πολιτιστική και γλωσσική ταυτότητά τους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συριακής εθνικής ταυτότητας» αναφέρει στο διάταγμα αυτό.

Η κουρδική μειονότητα παρέμενε επί δεκαετίες περιθωριοποιημένη και καταπιεσμένη από τα προηγούμενα καθεστώτα της Συρίας. Επωφελήθηκε από το χάος του εμφυλίου πολέμου (2011-24) για να καταλάβει μεγάλες εκτάσεις στη βόρεια και βορειοανατολική Συρία, μεταξύ των οποίων ήταν και κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, αφού νίκησε τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους, με τη στήριξη ενός πολυεθνικού συνασπισμού με επικεφαλής τις ΗΠΑ.

Τον Μάρτιο του 2025 η νέα κυβέρνηση της Δαμασκού υπέγραψε συμφωνία με τους Κούρδους ώστε οι στρατιωτικοί και πολιτικοί θεσμοί τους να ενσωματωθούν στο συριακό κράτος, ωστόσο οι συνομιλίες για την εφαρμογή της φαίνεται να έχουν φτάσει σε αδιέξοδο.