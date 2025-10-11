Συνάντηση του Αμερικανού πρέσβη στην Ινδία με τον Μόντι: Στο επίκεντρο εμπόριο, άμυνα και τεχνολογία

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ινδία, Σέρτζιο Γκορ, δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρεντρά Μόντι και συζήτησαν διμερή θέματα που περιλάμβαναν το εμπόριο, την άμυνα και την τεχνολογία.

Ο Γκορ είπε ότι εκείνος και ο Μόντι, στην πρώτη τους συνάντηση στην Ινδία, συζήτησαν επίσης τη σημασία των κρίσιμων μετάλλων και για τις δύο χώρες, τις ΗΠΑ και την Ινδία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επιβάλει δασμό 50% στις περισσότερες εξαγωγές από την Ινδία, έναν από τους υψηλότερους για οποιονδήποτε εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή επηρεάζει περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια ινδικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, πλήττοντας κυρίως τομείς με έντονη χρήση εργασίας όπως τα υφάσματα, τα πετράδια και τα κοσμήματα, καθώς και τη βιομηχανία γαρίδων.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί τον πρωθυπουργό Μόντι έναν μεγάλο και προσωπικό φίλο», είπε ο Γκορ, μιλώντας στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Νέο Δελχί, στην πρώτη του ομιλία στην Ινδία.

«Χαίρομαι που υποδέχομαι τον κ. Σέρτζιο Γκορ, τον ορισθέντα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ινδία. Είμαι βέβαιος ότι η θητεία του θα ενισχύσει περαιτέρω τη Συνολική Παγκόσμια Στρατηγική Συνεργασία Ινδίας-ΗΠΑ», δήλωσε ο Μόντι σε ανάρτησή του στο X.

Glad to receive Mr. Sergio Gor, Ambassador-designate of the US to India. I'm confident that his tenure will further strengthen the India–US Comprehensive Global Strategic Partnership. — Narendra Modi October 11, 2025

Ο Γκορ, που η Γερουσία των ΗΠΑ επικύρωσε την περασμένη εβδομάδα ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ινδία και Ειδικός Απεσταλμένος για Υποθέσεις Νότιας και Κεντρικής Ασίας, δήλωσε επίσης ότι συναντήθηκε με τον Ινδό Υπουργό Εξωτερικών, Σουμπραμανιάν Τζαϊσάνκαρ, και τον Εθνικό Σύμβουλο Ασφαλείας, Ατζίτ Ντόβα.

Ο Γκορ δεν έχει αναλάβει ακόμη καθήκοντα πρέσβη και βρίσκεται σε επίσκεψη στην Ινδία από τις 9 έως τις 14 Οκτωβρίου, όπου θα συναντηθεί με Ινδούς αξιωματούχους.

Ο Γκορ αναφέρθηκε επίσης στην «απίστευτη» τηλεφωνική συνομιλία που είχαν ο Τραμπ και ο Μόντι πριν από το ταξίδι του τελευταίου στην Ινδία, σε δελτίο τύπου.

Ο Μόντι είπε ότι μίλησε με τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι «επανεξέτασαν την καλή πρόοδο που επιτεύχθηκε στις εμπορικές διαπραγματεύσεις» και συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή τις επόμενες εβδομάδες.

Οι δασμοί διπλασιάστηκαν στα ινδικά προϊόντα από 25%, λόγω των συνεχών εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί.