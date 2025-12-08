Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι, επανέλαβε τη Δευτέρα την πλήρη στήριξη της χώρας του στην κυριαρχία, τη σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Κάιρο με τον επικεφαλής της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χάφταρ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης ο αναπληρωτής του Χάφταρ, Σαντάμ Χαλίφα, και ο αρχηγός του επιτελείου του, Χαλίντ Χαλίφα, ενώ παρών ήταν και ο επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών, Χασάν Ρασάντ.

Σε ανακοίνωση της προεδρίας αναφέρεται ότι ο Σίσι τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης κάθε ξένης παρέμβασης στη Λιβύη και κάλεσε στην απόσυρση όλων των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Αιγύπτου στη σταθερότητα και την ενότητα της Λιβύης.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος επανέλαβε επίσης την υποστήριξη της χώρας του σε κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επίλυση της λιβυκής κρίσης, ιδίως εκείνες που προωθούν τη διεξαγωγή ταυτόχρονων προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι, η Λιβύη παραμένει διχασμένη ανάμεσα σε δύο αντίπαλες διοικήσεις: η μία, υπό τον Αμπντούλ Χαμίτ Ντιμπέμπε στη Τρίπολη, ελέγχει τη δυτική Λιβύη, ενώ η άλλη, διορισμένη από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις αρχές του 2022 και με επικεφαλής τον Οσάμα Χαμάντ στη Βεγγάζη, κυβερνά την ανατολή και μεγάλο μέρος του νότου.

Ο Χάφταρ εξέφρασε την εκτίμησή του για τον «καθοριστικό ρόλο» της Αιγύπτου και τις προσωπικές προσπάθειες του Σίσι στην υποστήριξη της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Λιβύη, καθώς και για τη συνεχιζόμενη βοήθεια του Καΐρου προς τον λιβυκό λαό από την έναρξη της σύγκρουσης, όπως προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την προεδρία, ο Σίσι και ο Χάφταρ συζήτησαν επίσης περιφερειακές εξελίξεις, ιδιαίτερα την κατάσταση στο Σουδάν.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν για τη σημασία της ενίσχυσης των περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών για την επίτευξη μιας ειρηνικής διευθέτησης που θα διασφαλίζει τη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν.

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι η σταθερότητα στο Σουδάν συνδέεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια τόσο της Αιγύπτου όσο και της Λιβύης.