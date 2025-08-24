Συνάντηση Νετανιάχου - Μπάρακ: Στο επίκεντρο η κατάσταση σε Λίβανο και Συρία

Ο κορυφαίος Αμερικανός απεσταλμένος Τόμας Μπάρακ έφτασε στο Ισραήλ την Κυριακή και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν σχετικά με τη Συρία και τον Λίβανο, σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η συνάντηση αποκαλύφθηκε πρώτα από το Axios, το οποίο επικαλέστηκε τρεις πηγές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, και έγινε μετά από διαβουλεύσεις του Μπάρακ με τον Ισραηλινό υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ και τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ.

Ο Ντέρμερ είχε επίσης συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, Άσαντ Αλ-Σιμπανί, στο Παρίσι την Τρίτη, σχετικά με ρυθμίσεις ασφαλείας στη νότια Συρία, σύμφωνα με δύο συριακές πηγές με γνώση της συνάντησης.

Σύριοι και Ισραηλινοί αξιωματούχοι πραγματοποιούν συνομιλίες υπό διαμεσολάβηση των ΗΠΑ για την αποκλιμάκωση της έντασης στη νότια Συρία. Ένας προηγούμενος γύρος συνομιλιών είχε γίνει στο Παρίσι στα τέλη Ιουλίου, αλλά δεν κατέληξε σε τελική συμφωνία.

Τη Δευτέρα, ο Μπάρακ δήλωσε από τον Λίβανο ότι το Ισραήλ πρέπει να συμμορφωθεί με ένα σχέδιο βάσει του οποίου η λιβανέζικη ένοπλη ομάδα Χεζμπολάχ θα αφοπλιστεί μέχρι το τέλος του έτους, με αντάλλαγμα τον τερματισμό των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Το σχέδιο προβλέπει έναν σταδιακό οδικό χάρτη, κατά τον οποίο οι ένοπλες ομάδες θα παραδώσουν τα όπλα τους, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις θα σταματήσουν τις χερσαίες, εναέριες και θαλάσσιες επιχειρήσεις και θα αποσυρθούν από το νότιο Λίβανο.

Το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε τους βασικούς στόχους του σχεδίου νωρίτερα αυτόν τον μήνα, παρά την άρνηση της Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί, και ο Μπάρακ δήλωσε ότι τώρα είναι η σειρά του Ισραήλ να συνεργαστεί.