Συνάντηση Νετανιάχου - Μόντι στο Ισραήλ: Στο επίκεντρο ασφάλεια, τεχνολογία και στρατηγική συνεργασία

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι έφτασε στο Ισραήλ την Τετάρτη για διήμερη επίσκεψη, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών στους τομείς της ασφάλειας, της οικονομίας και της τεχνολογίας.

Ο Μόντι δήλωσε ότι θα έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ενώ το βράδυ της Τετάρτης θα απευθυνθεί και στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

«Τα έθνη μας μοιράζονται μια ισχυρή και πολυδιάστατη Στρατηγική Εταιρική Σχέση», έγραψε ο Μόντι στο X. «Οι δεσμοί έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια».

I will be undertaking a State Visit to Israel today and tomorrow. Our nations share a robust and multifaceted Strategic Partnership. Ties have significantly strengthened in the last few years. I will be holding talks with PM Netanyahu, in which we will discuss ways to strengthen… — Narendra Modi (@narendramodi) February 25, 2026

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στον εαυτό του και στον Μόντι ως «προσωπικούς φίλους» όταν ανακοίνωσε την επίσκεψη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ενώ το ταξίδι εκτιμάται ότι θα προσφέρει στο Ισραήλ ώθηση διεθνούς υποστήριξης, καθώς οι σχέσεις του με πολλούς συμμάχους του έχουν επιδεινωθεί μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Όπως αναφέρει το Associated Press, πέρα από ισχυρός σύμμαχος, η Ινδία αποτελεί και τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Ισραήλ στην Ασία. Το συνολικό διμερές εμπόριο ανήλθε σε 3,62 δισ. δολάρια το οικονομικό έτος 2025, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας.

Ο Μόντι έγινε το 2017 ο πρώτος πρωθυπουργός της Ινδίας που επισκέφθηκε το Ισραήλ, με τον Νετανιάχου να ανταποδίδει την επίσκεψη με ταξίδι στην Ινδία το επόμενο έτος.

Ο Νετανιάχου δήλωσε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή ότι τα οικονομικά και τα ζητήματα ασφάλειας θα βρεθούν ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών, όπως και η ανταλλαγή τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της κβαντικής υπολογιστικής.

«Είμαστε εταίροι στην καινοτομία, την ασφάλεια και ένα κοινό στρατηγικό όραμα», ανέφερε ο Νετανιάχου στο X πριν από την άφιξη του Μόντι. «Μαζί χτίζουμε έναν άξονα χωρών που δεσμεύονται για τη σταθερότητα και την πρόοδο».

Η προσέγγιση του Μόντι προς το Ισραήλ σηματοδοτεί μετατόπιση στην εξωτερική πολιτική της Ινδίας. Η χώρα ιστορικά υποστήριζε τους Παλαιστινίους και δεν εγκαθίδρυσε πλήρεις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ έως το 1992.

Ένθερμος ινδουιστής εθνικιστής, ο Μόντι ήταν ένας από τους πρώτους παγκόσμιους ηγέτες που εξέφρασαν άμεσα αλληλεγγύη προς το Ισραήλ μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 από την παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς.