Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο και γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, στο γραφείο του στην Ιερουσαλήμ για να συζητήσουν για την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και τη διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα έχει ποτέ ξανά ρόλο στη Γάζα, σύμφωνα με όσα δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, συζήτησαν επίσης το ζήτημα των περίπου 200 τρομοκρατών της Χαμάς που έχουν παγιδευτεί σε τούνελ στην ισραηλινή πλευρά της Κίτρινης Γραμμής της Γάζας.

«Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τους 200 τρομοκράτες που έχουν παγιδευτεί στη Ράφα θα ληφθεί σε συντονισμό με την κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσε εκπρόσωπος του Νετανιάχου.

Ο Κούσνερ έφτασε στο Ισραήλ την Κυριακή για συνομιλίες με τον Νετανιάχου σχετικά με την εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα. Ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να φτάσει και να συμμετάσχει επίσης στις συνομιλίες.

Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ μόλις τον περασμένο μήνα για να συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.





