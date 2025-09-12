Συνάντηση Χριστοδουλίδη - Τατάρ με Γκουτέρες για το Κυπριακό στις 27 Σεπτεμβρίου

Οι ηγέτες στην Κύπρο πρέπει να λάβουν αποφάσεις για να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία, δήλωσε την Πέμπτη η Ειδική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή της στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η κ. Ολγκίν ανέφερε ότι η επίσκεψή της αποσκοπεί στην προετοιμασία της συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο ανάμεσα στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες και τους δύο Κύπριους ηγέτες, σύμφωνα με το Cyprus Times.

«Μόλις ολοκλήρωσα τη συνάντηση με τον κ. Χριστοδουλίδη. Έρχομαι για να προετοιμάσω τη συνάντηση του Σεπτεμβρίου με τον Γενικό Γραμματέα και τους δύο ηγέτες. Θέλω να ενημερώσω τον ΓΓ για το πώς είναι η κατάσταση στο νησί, ποιο είναι το κλίμα. Για αυτό βρίσκομαι εδώ», είπε.

Η Ειδική Απεσταλμένη σημείωσε ότι θα συνεχίσει τις επαφές της τις επόμενες ημέρες, περιλαμβανομένης μιας συνάντησης τη Δευτέρα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ και με τα μέλη της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων.

Πρόταση για κοινή συνάντηση στις 27 Σεπτεμβρίου

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανακοίνωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη πρότειναν τη διεξαγωγή κοινής συνάντησης το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 12:30, στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε εκ νέου τη βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς να συμβάλει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί, με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ολοκλήρωσε συνάντηση με τον Πρόεδρο και θα έχει επαφές με τον κ. Τατάρ, τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή, τεχνικές επιτροπές και εμπορικούς φορείς, ενώ θα παρευρεθεί και στην κοινή συνάντηση στη Νέα Υόρκη.

Σε ερώτηση για τα ΜΟΕ, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι σημειώθηκε πρόοδος σε ορισμένα, αλλά όχι στον βαθμό που θα επιθυμούσε η Λευκωσία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ειλικρινή πολιτική βούληση.

Αναφερόμενος σε δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, τόνισε ότι είναι οξύμωρο η Άγκυρα να επικαλείται το διεθνές δίκαιο, ενώ το παραβιάζει συστηματικά. Διαβεβαίωσε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους-μέλους της ΕΕ, είναι αδιαπραγμάτευτα και κατοχυρωμένα.