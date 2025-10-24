Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, επισκέπτεται τις ΗΠΑ και αναμένεται να συναντηθεί με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, στο Μαϊάμι το Σάββατο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή που γνωρίζει τα σχέδια, όπως αναφέρει το Axios.

Η επίσκεψη του Ντμίτριεφ πραγματοποιείται εν μέσω ανανεωμένων εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ρωσική πλευρά θέλει να ξαναρχίσουν οι προετοιμασίες για μια δεύτερη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας, έπειτα από την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Το CNN ήταν το πρώτο που μετέδωσε την είδηση της επίσκεψης του Ρώσου απεσταλμένου.

Την Τετάρτη, οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, προσπαθώντας να ασκήσουν πίεση στον Πούτιν για κατάπαυση του πυρός.

Πρόκειται για την πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ο Τραμπ που οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις στη Ρωσία με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν επειδή θεωρούσε ότι δεν θα είχε αποτέλεσμα, προσθέτοντας ότι «θα το κάνουμε κάποια στιγμή στο μέλλον».

Δεν είναι σαφές εάν ο Ντμίτριεφ πρόκειται να συναντηθεί με άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους.



