Πόλεμος στην Ουκρανία

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα, θα συναντηθούν αργότερα σήμερα με τον ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ στη Φλόριντα, μετά τη συνάντησή τους προχθές Τρίτη στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε χθες Τετάρτη Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η συνάντηση, που θα γίνει στο Μαϊάμι, ακολουθεί τη διαβεβαίωσε του Αμερικανού προέδρου χθες πως ο Ρώσος ομόλογός του θέλει να «βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία.

Γούιτκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις συζητήσεις με την Ουκρανία

Στο μεταξύ, οι Αμερικανοί Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ ενημέρωσαν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Ουκρανούς αξιωματούχους έπειτα από μια «εξονυχιστική και παραγωγική συνάντηση» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα την Τρίτη, δήλωσε την Τετάρτη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συμμετείχαν σε μια εξονυχιστική και παραγωγική συνάντηση. Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο κ. Κούσνερ ενημέρωσαν τον πρόεδρο και τους Ουκρανούς μετά τη συνάντηση», δήλωσε ο αξιωματούχος.