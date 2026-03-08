Συνάντηση Φίτσο - Φον ντερ Λάιεν για την επανεκκίνηση της ροής πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, δήλωσε ότι θα συναντηθεί με την πρόεδρο της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την Τρίτη, καθώς η Σλοβακία και η Ουγγαρία αυξάνουν την πίεση στην Ουκρανία για να ξαναρχίσει η ροή ρωσικού πετρελαίου, προειδοποιώντας ότι η Σλοβακία θα μπορούσε να μπλοκάρει ένα σημαντικό δάνειο της ΕΕ προς το Κίεβο.

Η ροή ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία μέσω της Ουκρανίας έχει διακοπεί από τα τέλη Ιανουαρίου, αφού το Κίεβο δήλωσε ότι μια ρωσική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά που προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον αγωγό.

Η διακοπή αυτή έχει προκαλέσει μία από τις πιο έντονες διαμάχες μεταξύ των γειτόνων από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η Ουκρανία δηλώνει ότι ο αγωγός δεν μπορεί να επισκευαστεί γρήγορα.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο και να διατηρούν σχέσεις με τη Μόσχα, έχουν κατηγορήσει το Κίεβο ότι καθυστερεί σκόπιμα την επανεκκίνηση για πολιτικούς λόγους.