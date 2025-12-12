Συνάντηση Ερντογάν - Πούτιν: Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε περιορισμένη εκεχειρία

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην πρωτεύουσα Ασκαμπάτ του Τουρκμενιστάν στο περιθώριο του «Διεθνούς Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας».

Ο Τούρκος πρόεδρος και ο Ρώσος πρόεδρος συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και τις ειρηνευτικές προσπάθειες στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας σε συνάντηση αναφέρεται σε ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, η οποία και προσθέτει ότι ο Ερντογάν επανέλαβε τη θέληση της χώρας του να συμβάλει στις προσπάθειες ειρήνης.

Επίσης, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η εφαρμογή περιορισμένης εκεχειρίας με στόχο τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη, ενώ οι δύο άνδρες συζήτησαν και το πάγωμα των ρωσικών κεφαλαίων από την ΕΕ.

Στη συνάντηση Πούτιν και Ερντογάν παρέστησαν από την τουρκική πλευρά οι υπουργοί Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της προεδρίας Μπουρχανεντίν Ντουράν, ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας του προέδρου Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς και ο αναπληρωτής πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Χαλίτ Γιερεμπακάν.

Να σημειωθεί ότι το φόρουμ πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό της 30ής επετείου της «μόνιμης ουδετερότητας» που έχει κηρύξει στο καθεστώς της χώρας και συμμετέχουν σε αυτό αρχηγοί διάφορων κρατών, μεταξύ των οποίων η Τουρκία, η Ρωσία, αλλά και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.