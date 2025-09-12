Συνάντηση αλ Θάνι με τον Τραμπ και Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον - Στην ατζέντα το Μεσανατολικό

Την Ουάσινγκτον θα επισκεφθεί την Παρασκευή ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι. Εκεί αναμένεται να έχει συναντήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ.

Η ατζέντα των συζητήσεων θα αφορά τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στο εμιράτο και την κατάσταση όσον αφορά τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς για την εξασφάλιση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η συνέχεια των οποίων είναι αβέβαιη, σύμφωνα με όσα αναφέρει ρεπορτάζ του Politico.