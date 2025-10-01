Συναγερμός στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια - Ψύχεται με γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης για ένατη μέρα

Ο τεράστιος σοβιετικής κατασκευής πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία, ψύχεται από γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης για ένατη ημέρα μετά τη διακοπή μιας εξωτερικής γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας, δήλωσε την Τετάρτη η ρωσική διοίκησή του.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τη ρωσικής κατασκευής διοίκηση του εργοστασίου, δήλωσε ότι η εφεδρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ήταν επαρκής προς το παρόν, αλλά ότι η επανέναρξη της τακτικής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μέσω εξωτερικής πηγής - της γραμμής Ντνιέπροφσκαγια - ήταν αδύνατη λόγω των ουκρανικών βομβαρδισμών.

Η Ουκρανία, με τη σειρά της, δήλωσε ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί εμποδίζουν την αποκατάσταση της εξωτερικής ισχύος.

Η έντονη πολεμική επιχείρηση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυροβολικό γύρω από αρκετούς τεράστιους πυρηνικούς σταθμούς της σοβιετικής εποχής στην Ουκρανία έχει επανειλημμένα προκαλέσει σοβαρές προειδοποιήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τον κίνδυνο ενός μεγάλου πυρηνικού ατυχήματος.

Η τελευταία εναπομένουσα εξωτερική γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας προς το εργοστάσιο της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, κόπηκε κατά τη διάρκεια των μαχών στις 23 Σεπτεμβρίου.

Απαιτείται ενέργεια για την άντληση νερού γύρω από το εργοστάσιο, ώστε να ψύχονται οι αντιδραστήρες και το αναλωμένο καύσιμο. Τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι φυσιολογικά, ανέφεραν η ΙΑΕΑ και η Ρωσία.

«Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης βρίσκεται χωρίς εξωτερική τροφοδοσία εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα, κάτι που είναι μακράν το μεγαλύτερο σε διάρκεια τέτοιο συμβάν σε διάστημα άνω των τρεισήμισι ετών πολέμου», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι.

Η ρωσική διοίκηση του εργοστασίου αναφέρθηκε ότι δήλωσε ότι οι γεννήτριες έκτακτης ανάγκης ήταν επαρκείς προς το παρόν και ότι μόνο μερικές από αυτές χρησιμοποιούνταν. Όλος ο εξοπλισμός λειτουργούσε κανονικά, ανέφερε.

Το εργοστάσιο της Ζαπορίζια διαθέτει έξι σοβιετικού σχεδιασμού αντιδραστήρες VVER-1000 V-320, υδρόψυκτοι και ελεγχόμενοι από νερό, που περιέχουν ουράνιο 235. Όλοι οι αντιδραστήρες είναι προς το παρόν απενεργοποιημένοι, επομένως είναι πιο δροσεροί από το συνηθισμένο.

Ο κίνδυνος είναι ότι χωρίς καμία ενέργεια - εξωτερική ή παρεχόμενη από τις γεννήτριες έκτακτης ανάγκης - το πυρηνικό καύσιμο, το οποίο βρίσκεται μόλις 500 χιλιόμετρα (300 μίλια) από το σημείο του χειρότερου πυρηνικού ατυχήματος στον κόσμο, της καταστροφής του Τσερνομπίλ το 1986, δεν θα μπορούσε να ψυχθεί και θα υπήρχε κίνδυνος τήξης του πυρηνικού σταθμού.

«Η τρέχουσα κατάσταση των μονάδων αντιδραστήρων και του αναλωμένου καυσίμου είναι σταθερή εφόσον οι γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης είναι σε θέση να παρέχουν επαρκή ισχύ για τη διατήρηση βασικών λειτουργιών που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ψύξη», δήλωσε ο Γκρόσι.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση εκτός των εγκαταστάσεων.»

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το εργοστάσιο το 2022 λίγο αφότου ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία. Η Ρωσία έχει τον έλεγχο του εργοστασίου από τότε.