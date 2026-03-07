Θραύσματα ιρανικού πυραύλου στο Ντουμπάι - Νεκρός ένας οδηγός (vids)

Κτίρια γύρω από τη Μαρίνα του Ντουμπάι εκκενώθηκαν το Σάββατο, αφού συντρίμμια από αναχαιτίσεις ιρανικών βλημάτων προκάλεσαν ζημιές στην πρόσοψη ενός πολυώροφου κτιρίου στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ ένας οδηγός στην περιοχή Αλ Μπάσρα, έχασε τη ζωή του από θραύσματα που έπεσαν στο αυτοκίνητό του.

Ο οδηγός είναι ασιατικής καταγωγής και την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν οι Αρχές του Ντουμπάι.

Βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο Nexta δείχνει καπνούς να βγαίνουν από τον 88ο όροφο ουρανοξύστη κοντά στην περιοχή.

Σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι ανέφερε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό.

Η Μαρίνα βρίσκεται κοντά σε πολλά τουριστικά αξιοθέατα και θεσμούς της πόλης, μεταξύ των οποίων το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ντουμπάι και το Dubai Marina Mall.

Καθώς ο ήχος από τις αναχαιτίσεις αντηχούσε στην πόλη και άρχισαν οι εκκενώσεις, κάτοικοι του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα προειδοποιήσεις για εισερχόμενους πυραύλους.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν λίγο αφότου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν, προχώρησε σε εξαιρετικά σπάνιες δημόσιες δηλώσεις, περιγράφοντας το Ιράν ως «τον εχθρό».

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι όμορφα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ένα πρότυπο προς μίμηση, αλλά σας λέω, μην ξεγελιέστε από αυτό», προειδοποίησε την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε νοσοκομείο που περιθάλπει αμάχους τραυματισμένους από τα πλήγματα. «Το χέρι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μπορεί να φτάσει μακριά και είναι ισχυρό, η σάρκα του είναι πικρή και δεν είμαστε εύκολη λεία».