Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, ένοπλος έσπασε την πύλη με το όχημά του (vid)

Σε κατάσταση συναγερμού έχει κηρυχθεί το αεροδρόμιο του Αμβούργου καθώς ένοπλος έσπασε την πύλη με το αυτοκίνητό του, όπως μεταδίδουν τα γερμανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένοπλος κρατά δύο παιδιά μέσα στο όχημά του, ενώ σύμφωνα με την «Die Welt», που επικαλείται εκπρόσωπο της Αστυνομίας, ο άγνωστος πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.

🚨BREAKING: HAMBURG AIRPORT CLOSED - HOSTAGE SITUATION



An armed individual breaches the security barrier at Hamburg Airport, leading to the suspension of air traffic



State and federal police have been dispatched



The man is reportedly holding two children hostage in his vehicle… pic.twitter.com/WWnFIdpUMD