Γαλλία: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε γυναίκα εβραϊκής καταγωγής

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου μια γυναίκα εβραϊκής καταγωγής στη Λιόν της Γαλλίας από άγνωστο προς αυτήν άνδρα, ενώ στην πόρτα του σπιτιού βρέθηκε ζωγραφισμένη και μια σβάστικα.

Η γαλλική Αστυνομία έχει εξαπολύσει κυνηγητό προκειμένου να βρουν τον δράστη ο οποίος μέχρι αυτή την ώρα παραμένει ασύλληπτος.

Στις πρώτες της δηλώσεις το θύμα τόνισε πως κάποιος της χτύπησε το κουδούνι και όταν εκείνη άνοιξε, ένας άγνωστος τη μαχαίρωσε δύο φορές.

A French woman of Jewish origin was hospitalized after a knife attack in Lyon. She opened the door to a stranger who stabbed her twice in the stomach.



The attacker drew a swastika on her apartment door and then fled. pic.twitter.com/ZC9GwLCUDI