Συναγερμός στην Σρι Λάνκα: Υποβρύχιο χτύπησε ιρανική φρεγάτα, τουλάχιστον 101 αγνοούμενοι

Συναγερμός έχει σημάνει στις ακτές της Σρι Λάνκα, καθώς πληροφορίες που έδωσαν στο Reuters την Τετάρτη πηγές του ναυτικού και του υπουργείου Άμυνας της χώρας, αναφέρουν ότι ένα ιρανικό πλοίο δέχτηκε επίθεση από υποβρύχιο, αφήνοντας πίσω αγνοούμενους και τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αγνοούνται τουλάχιστον 101 άτομα, ενώ 78 έχουν τραυματιστεί, από το πλήγμα στη φρεγάτα IRIS Dena.

«Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι 79 άτομα διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ένα από αυτά ήταν σοβαρά τραυματισμένο. Άλλα 101 άτομα θεωρούνται αγνοούμενα και το σκάφος έχει βυθιστεί», δήλωσε πηγή του ναυτικού της Σρι Λάνκα, η οποία δεν θέλησε να κατονομαστεί καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα, οι τοπικές Αρχές μιλούσαν για διάσωση 32 «βαριά τραυματισμένων» ναυτικών που επέβαιναν στην ιρανική φρεγάτα, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του νησιού, ενώ ο υπουργός Άμυνας επισήμανε πως το πλοίο έχει βυθιστεί.

Η φρεγάτα με 180 μέλη πληρώματος είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου τα ξημερώματα.