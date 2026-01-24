WP, Bloomberg, Reuters

Το Ιράν κλιμακώνει την εσωτερική καταστολή και ταυτόχρονα ανεβάζει τους τόνους απέναντι στις ΗΠΑ, την ώρα που αμερικανικές ναυτικές ενισχύσεις κατευθύνονται προς τον Περσικό Κόλπο.

Όπως σημειώνει η Washington Post, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει στο παρελθόν επιβάλει «κόκκινες γραμμές» στην Τεχεράνη, ωστόσο η διατήρηση της αποτροπής παραμένει διαρκής πρόκληση, ειδικά σε μια περίοδο έντονης αστάθειας.

Το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας βρίσκεται αντιμέτωπο με τις μαζικότερες διαδηλώσεις των τελευταίων δεκαετιών και απαντά με σκληρότητα που, σύμφωνα με πολυάριθμες καταγγελίες, περιλαμβάνει δολοφονίες, ξυλοδαρμούς, σεξουαλικές επιθέσεις, εφόδους σε νοσοκομεία, συλλήψεις ανηλίκων και κατασχέσεις περιουσιών πολιτών που στήριξαν τις κινητοποιήσεις.

Η πλήρης εικόνα παραμένει θολή λόγω του εκτεταμένου μπλακάουτ στο διαδίκτυο, ωστόσο ακόμη και τα κρατικά μέσα παραδέχονται ότι η βία είναι εκτεταμένη.

Παρά τις αρχικές προειδοποιήσεις του Τραμπ προς την ιρανική ηγεσία να μην στραφεί κατά του ίδιου της του λαού, το καθεστώς εμφανίζεται πλέον να τον χλευάζει, ενώ αμερικανική αρμάδα αναμένεται στην περιοχή.

Ο Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα είχε εμφανιστεί ιδιαίτερα πολύ σίγουρος για τον εαυτό του μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, έκανε βήματα πίσω σε άλλα μέτωπα και, έπειτα από πιέσεις συμμάχων της Μέσης Ανατολής που φοβούνται γενικευμένο πόλεμο, μετρίασε τη ρητορική του έναντι της Τεχεράνης.

Υποστήριξε μάλιστα ότι το Ιράν δεσμεύτηκε να ακυρώσει εκατοντάδες εκτελέσεις διαδηλωτών. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί διαψεύστηκαν από τον ανώτατο εισαγγελέα του Ιράν, ο οποίος τόνισε ότι η χώρα «δεν δέχεται εντολές από ξένες δυνάμεις», ενώ παράλληλα συνεχίζονται καταγγελίες για εκτελέσεις.

Η Washington Post επισημαίνει ότι οι αεροπορικές επιδρομές από μόνες τους δεν αρκούν για ανατροπή του καθεστώτος, μπορούν όμως να προκαλέσουν σοβαρά τακτικά πλήγματα, όπως έχει δείξει η εμπειρία Ισραήλ και ΗΠΑ. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον εντείνει την οικονομική πίεση, ανακοινώνοντας νέες κυρώσεις σε πλοία του «σκιώδους στόλου» του Ιράν.

🚨🇺🇸🇮🇷 In just days, the world’s largest carrier - USS Abraham Lincoln - escorted by its most powerful destroyers, will crush the world’s most savage regime. pic.twitter.com/EtgbCWAfEZ — Terror Alarm (@Terror_Alarm) January 23, 2026

Bloomberg: Αναζωπυρώνεται η απειλή Τραμπ προς το Ιράν

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και η ομάδα κρούσης του βρίσκονται ήδη στον Ινδικό Ωκεανό, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο τελικός τους προορισμός, εντείνοντας τις εικασίες για τις επόμενες κινήσεις της Ουάσινγκτον.

Όπως σημειώνει, το αεροπλανοφόρο Lincoln συνοδεύεται από τρία αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων κλάσης Arleigh Burke - USS Spruance, USS Michael Murphy και USS Frank E. Petersen Jr.- με δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων Tomahawk, καθώς και από μαχητικά αεροσκάφη F-35C.

Η συγκεκριμένη δύναμη θεωρείται ικανή να υποστηρίξει τόσο αποτρεπτικές αποστολές όσο και επιχειρήσεις υψηλής έντασης.

Η ανάπτυξη αυτή έρχεται ενώ στο Ιράν έχουν προηγηθεί εκτεταμένες διαδηλώσεις, οι σοβαρότερες εδώ και δεκαετίες, που ξεκίνησαν από την οικονομική κρίση και εξελίχθηκαν σε ανοιχτή αμφισβήτηση της πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας.

Η βίαιη καταστολή τους έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, με την Ουάσινγκτον να αφήνει να εννοηθεί ότι διατηρεί «όλες τις επιλογές ανοιχτές», από την ενίσχυση της πρόσβασης στο διαδίκτυο μέχρι στοχευμένες στρατιωτικές ενέργειες.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκέντρωση δυνάμεων προσφέρει στον Τραμπ αυξημένη ευελιξία, χωρίς ωστόσο να προεξοφλεί άμεση επίθεση. Όπως επισημαίνεται, μπορεί να λειτουργεί τόσο ως προετοιμασία για ενδεχόμενα πλήγματα όσο και ως μέσο πίεσης με στόχο παραχωρήσεις από την Τεχεράνη.

Ορισμένες δεξαμενές σκέψης ανεβάζουν σημαντικά την πιθανότητα αμερικανικής ή ισραηλινής στρατιωτικής δράσης τους επόμενους μήνες, εκτιμώντας ότι οι διπλωματικές διέξοδοι στενεύουν.

Reuters: Απειλεί το Ιράν για ολοκληρωτικό πόλεμο

Την ίδια ώρα, το Ιράν προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί υπαρξιακή απειλή και θα αντιμετωπιστεί «χωρίς περιορισμούς». Η Τεχεράνη αφήνει να εννοηθεί ότι διαθέτει την ικανότητα να πλήξει αμερικανικές βάσεις και συμμάχους στην περιοχή, αυξάνοντας τους κινδύνους μιας γενικευμένης σύγκρουσης.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών ως «ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας», καθώς αμερικανική ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και άλλα μέσα κατευθύνονται προς την ευρύτερη περιοχή.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε δημόσια τους Ιρανούς διαδηλωτές να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και δήλωσε ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

‼️🇺🇸🇬🇧🇮🇱🇮🇷 Unusual military activity detected



A sharp increase in U.S. and British military aircraft movements toward the Middle East has been recorded over the past 36 hours.



Former President Trump commented:

🗣️ “We have a huge fleet heading this way…”



All eyes on the skies.… pic.twitter.com/4Reir5wHIw — WAR (@warsurveillance) January 23, 2026

Μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων έχει θέσει το Ιράν σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού. «Αυτή η στρατιωτική ενίσχυση -ελπίζουμε ότι δεν προορίζεται για πραγματική σύγκρουση-- αλλά ο στρατός μας είναι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο. Γι’ αυτό τον λόγο τα πάντα είναι σε κατάσταση υψηλού συναγερμό στο Ιράν», δήλωσε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι, ανεξαρτήτως μορφής ή έκτασης, οποιοδήποτε πλήγμα θα θεωρηθεί αιτία γενικευμένης σύγκρουσης.«Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε την όποια επίθεση - περιορισμένη, άνευ περιορισμών, χειρουργική, με συμβατικά μέσα, όπως κι αν την ονομάσουν - ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας και θα απαντήσουμε με τον σκληρότερο δυνατόν τρόπο για να το διευθετήσουμε», υπογράμμισε.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι μια «αρμάδα» αμερικανικών πλοίων κατευθύνεται προς την περιοχή, προσθέτοντας ότι ελπίζει να μη χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί. «Ένας μεγάλος στόλος κατευθύνεται προς την περιοχή και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Παράλληλα, επανέλαβε τις προειδοποιήσεις του προς την Τεχεράνη να σταματήσει τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων και να μην προχωρήσει σε επανεκκίνηση του πυρηνικού της προγράμματος.

«Αν οι Αμερικανοί παραβιάσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, θα απαντήσουμε», τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το είδος των αντιποίνων που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν.

Παρά τις απειλές, παραμένει ασαφές αν η Ουάσινγκτον επιδιώκει πραγματικά μια στρατιωτική αναμέτρηση ή αν χρησιμοποιεί την επίδειξη ισχύος για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση. Σε κάθε περίπτωση, η αποστολή του Abraham Lincoln λειτουργεί ως σαφές μήνυμα ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, σε μια περιοχή όπου μια λανθασμένη εκτίμηση μπορεί να πυροδοτήσει ευρύτερη αποσταθεροποίηση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ΗΠΑ και Ισραήλ: «Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν διαμηνύουν ότι βρίσκονται σε ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα, την ώρα που αμερικανικά πολεμικά πλοία κατευθύνονται προς την περιοχή και οι σχέσεις Τεχεράνης–Ουάσινγκτον παραμένουν τεταμένες.

Το Σώμα των Φρουρών, το οποίο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην αιματηρή καταστολή των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, δηλώνει «πιο έτοιμο από ποτέ, με το δάχτυλο στη σκανδάλη», όπως είπε ο επικεφαλής του σώματος, Μοχαμάντ Πακπούρ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Nournews στο Telegram, ενός μέσου ενημέρωσης που πρόσκειται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ο στρατηγός Πακπούρ απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ «να αποφύγουν οποιονδήποτε λανθασμένο υπολογισμό».

«Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και το αγαπητό Ιράν στέκονται πιο έτοιμοι από ποτέ, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, για να εκτελέσουν τις εντολές και τις κατευθυντήριες γραμμές του Ανώτατου Διοικητή», φέρεται να δήλωσε ο Πακπούρ, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Η νέα αμυντική στρατηγική του Πενταγώνου: Τι λέει για το Ιράν

Την ίδια στιγμή, το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα νέα εθνική αμυντική στρατηγική, στην οποία προειδοποιεί ότι το Ιράν ενδέχεται να επιχειρήσει εκ νέου να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι, παρά τα πρόσφατα πλήγματα, παραμένει αποφασισμένο να ανασυστήσει τις συμβατικές στρατιωτικές του δυνάμεις.

Στο έγγραφο γίνεται προειδοποίηση ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να επιχειρήσει ξανά να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι για το οποίο οι ηγέτες της έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν. Παράλληλα, αναφέρεται ότι το Ιράν έχει «βάψει τα χέρια του με το αίμα των Αμερικανών» και επιμένει στη δέσμευσή του να πλήξει τον στενό σύμμαχο των ΗΠΑ, το Ισραήλ.

Το έγγραφο σημειώνει: «Παρόλο που το Ιράν έχει υποστεί σοβαρές αποτυχίες τους τελευταίους μήνες, φαίνεται αποφασισμένο να ανασυστήσει τις συμβατικές στρατιωτικές του δυνάμεις».

Προσθέτει ότι «οι ηγέτες του Ιράν έχουν επίσης αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσπαθήσουν ξανά να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, μεταξύ άλλων αρνούμενοι να συμμετάσχουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις».

Στη συνέχεια, το έγγραφο υπογραμμίζει: «Ούτε μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι το ιρανικό καθεστώς έχει βάψει τα χέρια του με το αίμα των Αμερικανών, ότι παραμένει αποφασισμένο να καταστρέψει τον στενό μας σύμμαχο, το Ισραήλ, και ότι το Ιράν και οι αντιπρόσωποί του υποκινούν συστηματικά περιφερειακές κρίσεις που όχι μόνο απειλούν τη ζωή των Αμερικανών στρατιωτικών στην περιοχή, αλλά και εμποδίζουν την ίδια την περιοχή να επιδιώξει το είδος του ειρηνικού και ευημερούντος μέλλοντος που τόσοι πολλοί από τους ηγέτες και τους λαούς της επιθυμούν σαφώς».