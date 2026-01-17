Συναγερμός στη Λάρνακα: Πυροβολισμοί έξω από ξενοδοχείο - Αναφορές για τραυματίες (pics)

Σε συναγερμό οι Αρχές στη Λάρνακα μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε έξω από ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας.

Σύμφωνα με το philenews, το σημείο του συμβάντος έχει αποκλειστεί, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ αριθμού προσώπων η οποία είχε ως αποτέλεσμα να πέσουν πυροβολισμοί και να τραυματιστούν άνθρωποι.

Μαρτυρίες περιοίκων ανέφεραν πως είδαν ομάδα 15 προσώπων να πιάνονται στα χέρια και μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Στο κέντρο της Λάρνακας βρίσκονται ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκοψαν κεντρικές οδικές αρτηρίες ανάμεσα τους και η πολυσύχναστη Γρηγόρη Αυξεντίου που οδηγεί στις Φοινικούδες.

Η ίδια πηγή, επικαλούμενη την Αστυνομία αναφέρει ότι στο σημείο εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος και γι' αυτό το λόγο οι έρευνες επεκτάθηκαν στο Νοσοκομείο Λάρνακας και σε κλινικές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τραυματίες ζήτησαν περίθαλψη.