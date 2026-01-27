Συναγερμός στη Βρετανία: Κινεζική κυβερνοεπιχείρηση σε κινητά στελεχών της Ντάουνινγκ Στριτ

Η αποκάλυψη ότι κινεζική κυβερνοεπιχείρηση είχε διεισδύσει επί σειρά ετών στα κινητά ανώτερων στελεχών της Ντάουνινγκ Στριτ, εγείρει σοβαρά ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Όπως αναφέρεται στην εφημερίδα Daily Telegraph, οι χάκερς ενδέχεται να απέκτησαν πρόσβαση όχι μόνο σε γραπτά μηνύματα και τηλεφωνικές συνομιλίες, αλλά και σε δίκτυα επαφών και δεδομένα τοποθεσίας κυβερνητικών αξιωματούχων.

Η παραβίαση εντάσσεται σε παγκόσμια επιχείρηση κατασκοπείας του Πεκίνου, με στόχο τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και κρατικές υποδομές σε πολλές χώρες. Παρότι τα περιστατικά χρονολογούνται τουλάχιστον από το 2021, οι υπηρεσίες πληροφοριών τα εντόπισαν μόλις το 2024, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για μακροχρόνια και συστηματική παρακολούθηση.

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για τις σχέσεις Λονδίνου και Πεκίνου, αναζωπυρώνοντας την πολιτική αντιπαράθεση για το κατά πόσο η βρετανική κυβέρνηση έχει επαρκή στρατηγική απέναντι στην κινεζική απειλή στον κυβερνοχώρο.