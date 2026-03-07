Συναγερμός σε Κατάρ και Μπαχρέιν μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν το Σάββατο στο Μπαχρέιν, ενώ μήνυμα ασφαλείας εστάλη στα κινητά τηλέφωνα πολιτών στην Ντόχα του Κατάρ.

«Το επίπεδο απειλής για την ασφάλεια είναι αυξημένο», ανέφεραν οι αρχές του Κατάρ στο μήνυμα προειδοποίησης. «Όλοι καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να κρατούνται μακριά από παράθυρα και εκτεθειμένα σημεία, για λόγους δημόσιας ασφάλειας».

Λίγο αργότερα, το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν.

«Η απειλή για την ασφάλεια έχει εξουδετερωθεί και η κατάσταση έχει επιστρέψει στην κανονικότητα», ανέφεραν οι αρχές σε νεότερο μήνυμα.

Την ίδια περίπου ώρα με τις προειδοποιήσεις, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι εξαπολύθηκε συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και drones προς το Κατάρ και το Μπαχρέιν.

The siren has been sounded . Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place . — Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 7, 2026

Νωρίτερα, η γενική Διοίκηση των Αμυντικών Δυνάμεων του Μπαχρέιν ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής στο Χ ότι από την έναρξη της βίαιης επίθεσης, τα συστήματα αεράμυνας κατάφεραν να αναχαιτίσουν και να καταστρέψουν 84 πυραύλους και 147 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευαν το Βασίλειο του Μπαχρέιν.

تُعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت منذ بدء الاعتداء الغاشم اعتراض وتدمير 84 صاروخ و147 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.



نص البيان على الرابط:https://t.co/tsaYWbqkln pic.twitter.com/zIhNVaFQyx — قوة دفاع البحرين (@BDF_Bahrain) March 6, 2026

