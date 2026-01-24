«Συμμορφωθείτε ή σας σκοτώνουμε σε 15 λεπτά»: Η Ροντρίγκες μιλά για τελεσίγραφο των ΗΠΑ μετά την απαγωγή Μαδούρο

Νέα δεδομένα αποκαλύπτονται σχετικά με την αμερικανική επιχείρηση «Absolute Resolve» στο Καράκας, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιανουαρίου, κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε εκτεταμένη στρατιωτική δράση και συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες κατήγγειλε ότι η κυβέρνησή της δέχθηκε απειλές κατά της ζωής της και των υπουργών της, υπό τον φόβο ότι θα «εξουδετερωθούν» αν δεν υπάκουαν στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον.

Σε πρόσφατη διαρροή βίντεο από συνεδρίαση κυβερνητικών αξιωματούχων στη Βενεζουέλα, η Ροντρίγκες φέρεται να αναφέρει ότι εκείνη και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου έλαβαν τελεσίγραφο μόλις 15 λεπτών από τις αμερικανικές δυνάμεις για να συμμορφωθούν στις εντολές της Ουάσιγκτον, υπό την απειλή ότι «θα τους σκότωναν» διαφορετικά. Η ίδια εξήγησε ότι ενήργησε κυρίως για να διασφαλίσει «την πολιτική ισχύ» της κυβέρνησης, αποδίδοντας την απόφασή της σε «συνεχείς απειλές και εκβιασμούς».

A leaked video of a closed-door meeting shows Venezuela’s Delcy Rodríguez telling pro-government influencers that US forces threatened to kill senior officials unless they cooperated after the capture of Maduro.



Το αποκαλυπτικό υλικό δείχνει τον υπουργό Επικοινωνιών να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο για να μεταφέρει τα λόγια της Ροντρίγκες σε υποστηρικτές του καθεστώτος, ενώ το προεδρικό επιτελείο προσπαθούσε να ελέγξει την κατάσταση μετά τη στρατιωτική επέμβαση.

Η μεταφορά του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ευρείας στρατιωτικής δράσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Βενεζουέλας. Η επιχείρηση περιλάμβανε αεροπορικές επιθέσεις και την εμπλοκή δεκάδων στρατιωτικών και ειδικών δυνάμεων, με στόχο τη σύλληψη του ηγέτη.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης, η ηγεσία της Βενεζουέλας διέταξε το Ανώτατο Δικαστήριο να ορίσει την Ροντρίγκες υπηρεσιακή πρόεδρο, θέση που ασκεί από τις 5 Ιανουαρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η εθνική κυριαρχία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, δεν έχει αναγνωρίσει επισήμως τη νομιμότητα της κυβέρνησής της.