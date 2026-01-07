Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ παρουσίασαν ένα ενωμένο μέτωπο για την Ουκρανία στο Παρίσι, χαιρετίζοντας τις εγγυήσεις ασφάλειας με την αμερικανική υποστήριξη και καταρτίζοντας ένα λεπτομερές σχέδιο για τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση του Κιέβου — συμπεριλαμβανομένης της αποστολής βρετανικών και γαλλικών στρατευμάτων μετά την κατάπαυση του πυρός.

Τι περιλαμβάνουν οι εγγυήσεις ασφαλείας

Αυτές οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, σύμφωνα με την κοινή δήλωση που εξέδωσε η λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων».

Σύμφωνα με το POLITICO, οι αισιόδοξες δηλώσεις στο Παρίσι δεν θα διαλύσουν τις αμφιβολίες που κυριαρχούν σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ να υποστηρίξουν την Ουκρανία και την Ευρώπη. Αν και αρχικά υπήρχε η ελπίδα ότι η Ουάσιγκτον θα δεσμευόταν σε μια κοινή δήλωση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας, η τελική δήλωση υπογράφηκε τελικά μόνο από τη συμμαχία των προθύμων.

Ένα σχέδιο για την Ουκρανία

Η δήλωση των Eυρωπαίων συμμάχων του Κιέβου αναφέρει ότι είναι έτοιμοι να δεσμευτούν για «νομικά δεσμευτικές» εγγυήσεις ασφάλειας για να υποστηρίξουν την Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Το σχέδιο καθορίζει επίσης εγγυήσεις ασφάλειας που θα περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμη υποστήριξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης υπό ευρωπαϊκή ηγεσία στην Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας και «δεσμευτικές» δεσμεύσεις για την υποστήριξη της Ουκρανίας σε περίπτωση μελλοντικής ρωσικής επίθεσης.

Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι θα ήταν πρόθυμα να στείλουν στρατεύματα, αλλά τα περισσότερα άλλα μέλη της συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, έχουν μέχρι στιγμής αποφύγει να συμμετάσχουν σε αυτή τη δέσμευση.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι το Βερολίνο είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο να αναπτύξει στρατεύματα σε γειτονική χώρα του ΝΑΤΟ που θα αναλάβει δράση σε περίπτωση ρωσικής επιθετικότητας, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «δεν αποκλείουμε τίποτα». Ωστόσο, τόνισε ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από το γερμανικό κοινοβούλιο.

«Θα υποβάλω προτάσεις στο Bundestag μόνο όταν επιτευχθεί εκεχειρία και η συμμαχία των προθύμων συμφωνήσει για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Προϋπόθεση είναι η εκεχειρία».