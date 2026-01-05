Συμμαχία των Προθύμων: Στο επίκεντρο αύριο οι εγγυήσεις ασφαλείας και πολυεθνικής δύναμη

Η σύνοδος της «Συμμαχίας των Προθύμων» που θα διεξαχθεί αύριο στο Παρίσι με τη συμμετοχή 35 χωρών έχει ως στόχο να καταδείξει τη «σύγκλιση» μεταξύ της Ουάσινγκτον, των Ευρωπαίων και του Κιέβου σε ό,τι αφορά τους «επιχειρησιακούς όρους» των εγγυήσεων ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Ελιζέ.

Είκοσι επτά ηγέτες κρατών ή κυβερνήσεων, κυρίως από την Ευρώπη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα που θα εκπροσωπήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένονται στη γαλλική πρωτεύουσα για αυτήν τη νέα σύνοδο όπου θα εκπροσωπηθούν συνολικά 35 χώρες. Παρόντες θα είναι επίσης οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στην πρώτη αμερικανική συμμετοχή σε μια δια ζώσης σύνοδο αυτής της Συμμαχίας που συγκροτήθηκε την άνοιξη με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Βρετανίας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αναμένονται επίσης ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Καναδός ομόλογός της Μαρκ Κάρνεϊ.

Οι συζητήσεις αναμένεται ότι θα επικεντρωθούν κυρίως στους «όρους» μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας και στο πώς θα απαντήσουν στην περίπτωση παραβίασής της. Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, θα συζητηθεί επίσης «η ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης» για την ασφάλεια της Ουκρανίας, στο πλαίσιο μιας πιθανής πολιτικής συμφωνίας.

Οι αποφάσεις βρίσκονταν ακόμη στο στάδιο της «οριστικοποίησης» σήμερα.

Οι ηγέτες δεν αναμένεται να αποκαλύψουν παρά μόνο «όσα επιτρέπει το στρατιωτικό απόρρητο να πουν», προειδοποίησε ένας σύμβουλος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Με άλλα λόγια, δεν θα πρέπει να αναμένει κανείς ότι θα ανακοινωθεί το μέγεθος της πολυεθνικής δύναμης ή η συμβολή των χωρών που δηλώνουν έτοιμες να συμμετάσχουν, όπως η Γαλλία και η Βρετανία.

«Φιλοδοξούμε να δείξουμε αύριο ότι ολοκληρώθηκε το έργο της σύγκλισης. Μπορούμε αξιόπιστα να πούμε ότι οι Ευρωπαίοι της Συμμαχίας των Προθύμων και οι Αμερικανοί ξέρουν πώς θα δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μόλις ξεκινήσει η κατάπαυση του πυρός, μόλις ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση για την ειρήνη», πρόσθεσε.