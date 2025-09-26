Συμφωνία της Ρωσίας για την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στην Αιθιοπία

Η Ρωσία και η Αιθιοπία υπέγραψαν την Πέμπτη ένα έγγραφο που καλεί για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στην ανατολική αφρικανική χώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, το οποίο επικαλείται δήλωση της Rosatom, της κρατικής ρωσικής πυρηνικής εταιρείας.

Σύμφωνα με το RIA, κατά τη διάρκεια ενός φόρουμ για την πυρηνική ενέργεια, ο γενικός διευθυντής της Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσεφ και ο διευθύνων σύμβουλος της Ethiopian Electric Company, Ασέμπιρ Μπαλτσά, υπέγραψαν ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και την κατασκευή της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα λεπτομερές σχέδιο κατασκευής και έναν «οδικό χάρτη» για τα τεχνικά και οικονομικά θεμέλια του έργου, καθώς και μια διακυβερνητική συμφωνία για την προώθηση του έργου.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης την εκπαίδευση του προσωπικού στη λειτουργία του σταθμού και την ανάπτυξη του πυρηνικού τομέα.

Νωρίτερα, ο υπουργός Ορυχείων του Νίγηρα, Ουσμάν Αμπάρτσι, δήλωσε ότι η χώρα του επιθυμεί να κατασκευάσει δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες ισχύος 2.000 μεγαβάτ σε συνεργασία με τη Rosatom.

Η Νότια Αφρική είναι η μόνη χώρα στην Αφρική με λειτουργικό πυρηνικό σταθμό, αλλά αντιδραστήρες βρίσκονται υπό κατασκευή στην Αίγυπτο.