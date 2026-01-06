Σύμβουλος Τραμπ: Η Γροιλανδία ανήκει «δικαιωματικά» στις ΗΠΑ

Νέο κύμα ανησυχίας στη διεθνή κοινότητα προκάλεσαν οι δηλώσεις του Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτή προσωπάρχη και κορυφαίου συμβούλου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι η Γροιλανδία ανήκει «δικαιωματικά» στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε, εφόσον το επιθυμούσε, να καταλάβει το ημιαυτόνομο δανέζικο έδαφος.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Μίλερ απέφυγε να αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής βίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «κανείς δεν πρόκειται να πολεμήσει στρατιωτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μέλλον της Γροιλανδίας».

Οι τοποθετήσεις του ενίσχυσαν τις ανησυχίες για κλιμάκωση της ρητορικής γύρω από το νησί της Αρκτικής, το οποίο τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο γεωπολιτικού ενδιαφέροντος λόγω της στρατηγικής του θέσης και των φυσικών του πόρων.

Ο Μίλερ ενέταξε τις δηλώσεις του σε μια ευρύτερη αντίληψη για τις διεθνείς σχέσεις, την οποία περιέγραψε με σκληρούς όρους. «Ζούμε σε έναν κόσμο που κυβερνάται από τη δύναμη και την ισχύ», είπε, προσθέτοντας ότι αυτός είναι «ο σιδηρούς νόμος του κόσμου από την αρχή της Ιστορίας».

Οι δηλώσεις ήρθαν λίγες ημέρες μετά από ανάρτηση της συζύγου του Μίλερ στα κοινωνικά δίκτυα, στην οποία υπονοούνταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν σύντομα τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Παράλληλα, ο πρόεδρος Τραμπ έχει επαναφέρει δημόσια το ενδεχόμενο αμερικανικής κυριαρχίας στο νησί, χωρίς να αποκλείει, στο παρελθόν, ούτε τη χρήση στρατιωτικών μέσων.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, κάλεσε τον Τραμπ να «σταματήσει τις απειλές», τονίζοντας ότι μια τέτοια στάση συνιστά επίθεση σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Η ενδεχόμενη βίαιη κατάληψη της Γροιλανδίας θα έθετε ευθέως υπό αμφισβήτηση το θεμέλιο της Συμμαχίας, σύμφωνα με το οποίο επίθεση εναντίον ενός μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Μίλερ επανέλαβε τη θέση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «διοικούν» τη Βενεζουέλα, επικαλούμενος τον οικονομικό αποκλεισμό και τις αμερικανικές παρεμβάσεις μετά τη στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν διεθνείς αντιδράσεις.

Ο ανεξάρτητος γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς καταδίκασε τις τοποθετήσεις Μίλερ, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν «καθαρό ορισμό του ιμπεριαλισμού» και προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει σε εποχές όπου οι μεγάλες δυνάμεις εκμεταλλεύονταν ανοιχτά πιο αδύναμα κράτη και τους φυσικούς τους πόρους.