Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος: Εγκρίθηκε ο στόχος για μείωση εκπομπών 90% ως το 2040

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ ενέκριναν την Τετάρτη τον στόχο για την κλιματική αλλαγή έως το 2040, ο οποίος προβλέπει τη μείωση των εκπομπών κατά 90%, αλλά με ευελιξίες που αποδυναμώνουν αυτόν τον στόχο.

Σε δημόσια ψηφοφορία, οι υπουργοί ενέκριναν τον στόχο του 90%, ο οποίος θα επιτρέπει στις χώρες να αγοράζουν ξένα πιστωτικά δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για να καλύψουν έως και το 5% του στόχου μείωσης των εκπομπών κατά 90%, δήλωσε ο Δανός υπουργός Κλίματος Λαρς Άγκααρντ, ο οποίος προήδρευσε των συνομιλιών.

Αυτό θα αποδυναμώσει ουσιαστικά στο 85% τις απαιτούμενες μειώσεις εκπομπών από τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Η ΕΕ συμφώνησε επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο, στο μέλλον, να χρησιμοποιήσει διεθνείς πιστώσεις άνθρακα για να καλύψει ένα επιπλέον 5% των μειώσεων εκπομπών του 2040, δήλωσε ο Άγκααρντ- μειώνοντας ενδεχομένως κατά 5% τον εγχώριο στόχο τους.