Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για Λίβανο: Kαμία άλλη αρχή δεν αναγνωρίζεται πέραν αυτής της κυβέρνησης στη χώρα

Με ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέφρασε τη «στήριξη και την ικανοποίησή του» για τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης του Λιβάνου να ασκήσει πλήρως την κυριαρχία της «σε ολόκληρη την επικράτειά της, μέσω των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου (LAF)», υπογραμμίζοντας ότι «καμία άλλη αρχή δεν αναγνωρίζεται πέραν αυτής της κυβέρνησης».

Τα μέλη του Συμβουλίου κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα «να εντείνει τη στήριξή της προς τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου» ώστε να εξασφαλιστεί «η αποτελεσματική και βιώσιμη ανάπτυξή τους νότια του ποταμού Λιτάνι».

Παράλληλα, επανέλαβαν την «πλήρη υποστήριξή τους προς την UNIFIL» και ζήτησαν από όλα τα μέρη «να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της αποστολής», υπενθυμίζοντας ότι «τα μέλη της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο επίθεσης».

Το Συμβούλιο κάλεσε επίσης «όλα τα μέρη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της συμφωνίας παύσης των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου της 26ης Νοεμβρίου 2024», καθώς και «τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την προστασία των αμάχων».

Tα μέλη του Συμβουλίου χαιρέτισαν «τη βούληση της κυβέρνησης του Λιβάνου να προχωρήσει στη χάραξη και οριοθέτηση των συνόρων της με τη Αραβική Δημοκρατία της Συρίας» και αναγνώρισαν «τις προσπάθειές της για την αποτροπή του λαθρεμπορίου».

Επίσης, έκαναν έκκληση «για την πλήρη εφαρμογή των ψηφισμάτων 1701 (2006) και 1559 (2004)», τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο ασφάλειας και σταθερότητας στον νότιο Λίβανο και προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τον αφοπλισμό όλων των μη κρατικών ενόπλων ομάδων.