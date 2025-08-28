Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Έτοιμο να ανανεώσει για τελευταία φορά την ειρηνευτική αποστολή στον Λίβανο

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα ψηφίσει την Πέμπτη για την παράταση της μακροχρόνιας ειρηνευτικής αποστολής στον Λίβανο μέχρι το τέλος του 2026, οπότε και η επιχείρηση θα ξεκινήσει έναν χρόνο «τακτικής και ασφαλούς σταδιακής αποχώρησης», δήλωσαν διπλωμάτες.

Η Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL), που ιδρύθηκε το 1978, περιπολεί στα νότια σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ. Η εντολή της αποστολής ανανεώνεται ετησίως και η τρέχουσα λήγει στις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Investing.

Το 15μελές Συμβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει σχέδιο ψηφίσματος της Γαλλίας, ύστερα από συμβιβασμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες –ως μόνιμο μέλος με δικαίωμα βέτο– είχαν πει σε κλειστή συνεδρίαση την περασμένη εβδομάδα ότι η UNIFIL θα έπρεπε να παραταθεί μόνο για έναν τελευταίο χρόνο, ανέφεραν διπλωμάτες υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Το σχέδιο κειμένου «ζητά από την UNIFIL να τερματίσει τις επιχειρήσεις της στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και από την ημερομηνία αυτή, μέσα σε έναν χρόνο, να ξεκινήσει την τακτική και ασφαλή σταδιακή αποχώρηση του προσωπικού της, σε στενή διαβούλευση με την κυβέρνηση του Λιβάνου, με στόχο να καταστεί η κυβέρνηση ο μοναδικός πάροχος ασφάλειας στο νότιο Λίβανο».

Η εντολή της UNIFIL επεκτάθηκε το 2006, μετά τον πόλεμο ενός μηνός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, ώστε οι κυανόκρανοι να βοηθούν τον λιβανικό στρατό να διατηρεί τμήματα του νότου ελεύθερα από όπλα ή ένοπλους πλην του κράτους.

Αυτό έχει προκαλέσει τριβές με τη Χεζμπολάχ, η οποία στην πράξη ελέγχει τον νότιο Λίβανο, παρά την παρουσία του στρατού. Η Χεζμπολάχ είναι μια βαριά εξοπλισμένη τρομοκρατική οργάνωση και η ισχυρότερη πολιτική δύναμη στον Λίβανο.

Οι ΗΠΑ μεσολάβησαν τον Νοέμβριο σε εκεχειρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, έπειτα από πάνω από έναν χρόνο συγκρούσεων που προκλήθηκαν.

Τώρα η Ουάσιγκτον προωθεί σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, συνδέοντάς το με σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο, ενώ παράλληλα προωθεί μια οικονομική αναπτυξιακή ζώνη στον νότο με στήριξη των ΗΠΑ και του Κόλπου, με στόχο να μειώσει την εξάρτηση της Χεζμπολάχ από ιρανική χρηματοδότηση.