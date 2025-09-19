Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Δεν αίρει τις κυρώσεις κατά του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών απέρριψε την Παρασκευή σχέδιο ψηφίσματος για την οριστική άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν. Ωστόσο, η Τεχεράνη και οι βασικές ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν ακόμη οκτώ ημέρες για να επιχειρήσουν συμφωνία σε πιθανή αναβολή.

Το 15μελές Συμβούλιο κλήθηκε να ψηφίσει επί του σχεδίου, αφού η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία είχαν κινήσει από τις 28 Αυγούστου μια διαδικασία 30 ημερών για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι δεν συμμορφώθηκε με τη συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις, η οποία αποσκοπούσε στο να την αποτρέψει από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

To αποτέλεσμα της ψηφοφορίας περιλάμβανε 4 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 2 αποχές. Υπέρ τάχθηκαν η Ρωσία, η Κίνα, το Πακιστάν και η Αλγερία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Δανία, η Ελλάδα, η Σλοβενία, η Σομαλία, Σιέρα Λεόνε και ο Παναμάς καταψήφισαν το σχέδιο Ψηφίσματος, ενώ η Γουιάνα και Δημοκρατία της Κορέας δήλωσαν αποχή.

#BREAKING

Security Council FAILS TO ADOPT draft resolution aimed to prevent “snapback” of sanctions on Iran that were lifted under the 2015 nuclear deal.

The text – which sought to maintain sanctions relief – did not get the required nine votes.



In Favor: 4

Against: 9

Abstain: 2 pic.twitter.com/8mFsjOEbrc — UN News (@UN_News_Centre) September 19, 2025

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Α. Μπαλτά, στην επεξήγηση ψήφου τόνισε τρία σημεία:

Πρώτον, επανέλαβε «την ανησυχία μας για την έκταση και τη φύση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν», σημειώνοντας ότι «το Ιράν δεν έχει ακόμη απαντήσει επαρκώς σε αυτές τις ανησυχίες». Υπογράμμισε ότι «οι επιθεωρήσεις του IAEA όπως προβλέπονται στη JCPOA, δεν έχουν επαναληφθεί, και πληροφορίες για το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου δεν έχουν παρασχεθεί». Αναγνώρισε πάντως, ότι «τα πρόσφατα βήματα που έγιναν από το Ιράν είναι ευπρόσδεκτα και θετική δήλωση προθέσεων, αλλά πρέπει να ακολουθηθούν από απτές δεσμεύσεις».

Δεύτερον, τόνισε ότι «αυτή η ψηφοφορία δεν σηματοδοτεί το τέλος του δρόμου. Αντίθετα, θα πρέπει να είναι αφετηρία να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προς μια διπλωματική επίλυση».

Τρίτον, ενόψει της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου, επεσήμανε ότι «τώρα είναι η στιγμή να μιλήσουμε και να διαπραγματευτούμε ουσιαστικά», καθώς «ο διάλογος και η διπλωματία παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι «αυτό δεν είναι το τέλος της διπλωματίας, αλλά ας εκμεταλλευτούμε την παρούσα στιγμή».

Αραγτσί: Το Ιράν κατέθεσε «δίκαιη» πρόταση για να αποφευχθεί η εκ νέου επιβολή κυρώσεων

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι κατέθεσε στις ευρωπαϊκές δυνάμεις μια «δίκαιη και ισορροπημένη» πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, για να αποτρέψει την εκ νέου επιβολή κυρώσεων του ΟΗΕ στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Το Ιράν «παρουσιάζει μια πρόταση δημιουργική, δίκαιη και ισορροπημένη, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανησυχίες και είναι αμοιβαία επωφελής», έγραψε ο Αραγτσί στο Χ αργά χθες το βράδυ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η πρόταση παρουσιάστηκε την Πέμπτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, μια ομάδα χωρών γνωστή ως E3, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η υλοποίηση αυτής της ιδέας μπορεί να γίνει γρήγορα και να επιτρέψει να συμφιλιωθούν οι αντίστοιχες κόκκινες γραμμές για να αποτραπεί μια κρίση», προειδοποίησε, εκτιμώντας ότι «το Ιράν δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός υπεύθυνος παράγοντας».

On behalf of the Islamic Republic of Iran, I yesterday presented a reasonable and actionable plan to E3/EU counterparts to avert an unnecessary and avoidable crisis in the coming days.



Instead of being met with engagement on the substance of this plan, Iran is now faced with a… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) September 18, 2025

Η δήλωση του Ιρανού υπουργού έγινε ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται, εκτός απροόπτου, να δώσει σήμερα το πράσινο φως για την εκ νέου επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το Ιράν δεν συγκεντρώνει τις εννέα ψήφους που είναι απαραίτητες για να διατηρήσει το status quo και να αποτραπεί η εκ νέου επιβολή κυρώσεων έως το τέλος του μήνα.

«Αυτό που κάνουν οι Ευρωπαίοι είναι πολιτικά μεροληπτικό και έχει πολιτικά κίνητρα…Κάνουν λάθος σε διάφορα επίπεδα με το προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν με λάθος τρόπος τον μηχανισμό που είναι ενσωματωμένος στο Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA)», δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Σαΐντ Χατιμπζαντέχ σε δημοσιογράφους στη Γενεύη. Ο ίδιος δήλωσε ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι εάν η διπλωματία αποτύχει. «Εάν οι Ευρωπαίοι ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι, αυξάνουν στο μέγιστο τη μη προβλεψιμότητα και είναι υπεύθυνοι…για κάθε πιθανό μελλοντικό κίνδυνο», δήλωσε.

Οι χώρες E3 είναι από αυτές που υπέγραψαν τη διεθνή συμφωνία του 2015 (JCPOA) που προέβλεπε περιορισμούς στις ιρανικές πυρηνικές δραστηριότητες με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Η συμφωνία αυτή είχε στόχο να αποτρέψει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, έναν στόχο που οι δυνάμεις της Δύσης και το Ισραήλ, εδώ και καιρό υποψιάζονται ότι επιδιώκει, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται.