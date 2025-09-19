Σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την πολιτική και ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία, ο Ειδικός Απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα Γκίαρ Πέντερσεν και ο Αναπ. Γενικός Γραμματέας για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις Τομ Φλέτσερ ανέδειξαν τις προκλήσεις αλλά και τις δυνατότητες για την επόμενη μέρα.

Συγκεκριμένα, ο Γκίαρ Πέντερσεν, που αμέσως μετά την συνεδρίαση δήλωσε την παραίτηση του από τη θέση του Ειδικού Απεσταλμένου, περιέγραψε μια «βαθιά πολιτική στασιμότητα» που συντηρείται από την έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στις πλευρές και την απουσία πραγματικού διαλόγου.

Επισήμανε ότι το συνταγματικό μονοπάτι παραμένει παγωμένο, ενώ οι εντάσεις στο εσωτερικό και στο περιφερειακό περιβάλλον συνεχίζουν να δυσχεραίνουν τις προσπάθειες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

«Δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις», τόνισε, προβάλλοντας την προσέγγιση «βήμα-βήμα» ως τον μόνο ρεαλιστικό δρόμο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η σταδιακή διαδικασία θα πρέπει να συνδέει συγκεκριμένα μέτρα, όπως η απελευθέρωση κρατουμένων, η διευκόλυνση της ανθρωπιστικής πρόσβασης και η βελτίωση των τοπικών συνθηκών, με πολιτικές παραχωρήσεις που θα δημιουργούν δυναμική εμπιστοσύνης.

Ο κ. Πέντερσεν επανέλαβε την ανάγκη για «μια γνήσια, περιεκτική συζήτηση που να δίνει φωνή σε όλους τους Σύριους», ανεξαρτήτως εθνοτικής ή θρησκευτικής ταυτότητας.

«Η μόνη βιώσιμη διέξοδος», σημείωσε, «είναι μια πολιτική λύση που να βασίζεται στην απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας».

«Η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων και αμοιβαίων παραχωρήσεων» τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Αναπ. Γενικός Γραμματέας για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις Τομ Φλέτσερ προειδοποίησε ότι η Συρία παραμένει «μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως», με εκατομμύρια εκτοπισμένους και περισσότερους από δεκαπέντε εκατομμύρια ανθρώπους να χρειάζονται βοήθεια.

«Η καθημερινή ζωή εκατομμυρίων Σύριων έχει γίνει ένας αγώνας επιβίωσης», ανέφερε, επισημαίνοντας την έλλειψη βασικών αγαθών, τις καταστροφές σε υποδομές και τη συνεχιζόμενη ανασφάλεια. Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις σε αμάχους και πολιτικές υποδομές παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και κάλεσε όλες τις πλευρές να σεβαστούν την υποχρέωση προστασίας των αμάχων.

Ο κ. Φλέτσερ προειδοποίησε για την υποχρηματοδότηση των ανθρωπιστικών προγραμμάτων, λέγοντας ότι «χωρίς πρόσθετη στήριξη, ζωτικής σημασίας παρεμβάσεις, όπως η παροχή τροφίμων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, θα είναι δύσκολο να διεκπεραιωθούν». Πρόσθεσε ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διατηρήσει ανοιχτά τα κανάλια παροχής βοήθειας, αλλά χρειάζεται σταθερή διεθνής δέσμευση.

Υπενθύμισε ότι «οι αριθμοί της κρίσης δεν είναι στατιστικά, αλλά ζωές σε κίνδυνο».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβης Α. Μπαλτά στην τοποθέτηση της καλωσόρισε την παρουσία του νέου πρέσβη της Συρίας, Ιμπραχίμ Ολαμπί στο Συμβούλιο και υποστήριξε τη σημασία της συμμετοχής των γυναικών στην ανάκαμψη της Συρίας.

Χαιρέτισε τον οδικό χάρτη που συμφωνήθηκε από τη Συρία, την Ιορδανία και τις ΗΠΑ για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη Σουέιντα, αναμένοντας πλήρη λογοδοσία και ενθάρρυνε μια χωρίς αποκλεισμούς πολιτική μετάβαση για την υλοποίηση του οράματος μιας νέας Συρίας.

Αναφέρθηκε στην πολυμορφία και τον πλούτο της Συρίας και υπογράμμισε ότι οι νέες νομοθετικές δομές πρέπει να διασφαλίζουν τη δημοκρατική νομιμότητα και την δίκαιη εκπροσώπηση όλων.

Από την πλευρά της, η Αναπ. Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Ντόροθι Σέι υπογράμμισε ότι «η Συρία έχει μια μοναδική ευκαιρία να χαράξει νέα πορεία, με σεβασμό στα δικαιώματα όλων» και απηύθυνε μήνυμα προς τη συριακή κυβέρνηση να «αδράξει την ευκαιρία» που προσφέρουν οι πρόσφατες αμερικανικές κινήσεις χαλάρωσης των κυρώσεων.

«Όλοι οι Σύριοι δικαιούνται ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία - και έχουν δίκιο να απαιτούν από τους ηγέτες τους να ανταποκριθούν», ανέφερε.

Αναγνωρίζοντας το βάρος πέντε δεκαετιών αυταρχικής διακυβέρνησης, υπογράμμισε ότι «η επιτυχία της νέας ηγεσίας θα κριθεί από το κατά πόσο θα διασφαλίσει ότι κάθε πολίτης θα έχει φωνή στη διακυβέρνηση, ανεξαρτήτως θρησκείας ή εθνικότητας».

Η ίδια παρουσίασε συγκεκριμένα παραδείγματα των αμερικανικών μέτρων, όπως την άρση περιορισμών για εξαγωγές πολιτικών προϊόντων και την επιτάχυνση έργων σε τηλεπικοινωνίες, υγιεινή, ενέργεια και αερομεταφορές. «Πρόκειται για υλοποίηση της υπόσχεσης του Προέδρου Τραμπ να προσφέρει μια νέα αρχή στον συριακό λαό», τόνισε.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εργάζονται για την αποκατάσταση δεσμών της Συρίας με τους γείτονες τους, θεωρώντας ότι η περιφερειακή ένταξη είναι κλειδί για τη σταθερότητα.

Η κ. Σέι αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη πρόληψης αναζωπύρωσης του Ισλαμικού Κράτους, καλώντας όλα τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τον επαναπατρισμό πολιτών τους που βρίσκονται σε καταυλισμούς στη βορειοανατολική Συρία.