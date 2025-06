Συλλυπητήρια Πακιστάν για το αεροπορικό δυστύχημα στην Ινδία

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, για την αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε στην Ινδία, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Συγκεκριμένα ο Πακιστανός ΥΠΕΞ και αναπληρωτής πρωθυπουργός της χώρας απέστειλε μήνυμα συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συλλυπητήρια για την απώλεια πολύτιμων ζωών σε αυτό το τραγικό περιστατικό. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων αυτές τις δύσκολες ώρες.»

Η δήλωση του κ. Νταρ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένων των δύσκολων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας, καθώς οι δύο χώρες έφτασαν στα πρόθυρα πολέμου πριν από μερικές εβδομάδες.

Saddened at the crash of Air India flight in Ahmedabad, Gujarat. Condolences over the loss of precious lives in this tragic incident. Our sympathies are with the families of the victims in this hour of grief.